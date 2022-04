Complejo de Caín: ¿Qué es y cómo afecta a los niños? Trata de evitarlo

¿Qué es el complejo de Caín? Si bien toma su nombre del pasaje de la Biblia en la que Abel es asesinado por su hermano mayor a causa de los celos, este término denomina un complejo de personalidad que afecta a los niños. Este fue acuñado por el psicólogo Charles Baudouin quien estudió el comportamiento celoso que sufren los primogénitos de la familia.

Aunque no implica una agresión de muerte como lo descibre la historia biblíca, sí puede llegar a considerarse un comportamiento severo y agresivo en contra del hermano menor. Los niños no tienen control sobre sus emociones y les cuesta trabajo canalizarlas.

La llegada de un hermanito representa un cambio en su estrucutura familiar, la dinámica con sus padres y su lugar como hijo. Esto supone compartir habitación, perder cierto privilegios, menos tiempo con sus padres, nuevos roles, perder su lugar como el único centro de atención, y delegar tares por ser el mayor. Esto puede impactarlo de forma negativa y hacerlo desarrollar celos desmesurados cononocido como el Síndrome o Complejo de Caín.

Te puede interesar: ¿Cómo afecta el divorcio a los niños? Síntomas y consecuencias

Síndrome de Caín en niños: Síntomas y cómo evitarlo

Aunque el complejo de Caín no supone un peligro de muerte, sí representa un comportamiento agresivo contra el menor cuando los padres no están presentes. Según los expertos, este síndrome es más salvaje que el complejo del príncipe destronado, pues el niño busca "deshacerse" de su hermano menor.

Una pronta atención y apoco emocional a tu hijo puede evitar que dañe o agreda al otro. Algunos de los síntomas del complejo de Caín a los que debes prestar atención son los siguientes:

Agresiones (físicas, emocionales como ignorarlo o verbales)

Resentimiento

Regresión (orina en la cama o trata de llamar la atención de los padres con comportamientos que ya había superado)

Fijaciones (comportamiento infantil que no corresponde a su edad)

Quejas

Malestar físico

Llanto recurrente o sensibilidad

Negarse a hacer las tareas que le corresponden

No querer dormir solo

Lenguaje infantil

Agresividad

Indiferencia con el hermano menor



El complejo de Caín no es peligroso para su salud o la integridad de tus hijos, pero de no atenderse a tiempo puede prolongarse más de lo normal y dar pie a conflictos en la relación entre hermanos, también puede provocar accidentes que los lastimen a ambos. Es importante que evites a toda costa compararlos entre sí o delegar el rol de hermano mayor como una oblicación

Eres el mayor, debes entender

Es una de las frases que podría hacerlo sentir aún más celoso, lo ideal es que hables con él y le hagas entender que su hermano no llegó para arrebatarle su lugar o quitarle sus cosas, que ambos son apreciados por igual. Si no ves mejoría o no sabes cómo atender esta problemática, puedes acudir con un especialista.