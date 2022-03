5 hábitos que debes seguir para aprender un idioma

Una de las mejores experiencias, sin duda, es aprender un idioma y es que además de la habilidad lingüística trae muchos otros beneficios como aumento de la memoria, mejora en la toma de decisiones e incluso favorece el crecimiento profesional; sin embargo, sabemos que lograrlo no es una tarea fácil, ya que requiere de constancia y dedicación, así como de algunos hábitos.

Pues debes de tener en claro que las metas no se cumplen de un día a otro y que en el caso de aprender un idioma, no son suficientes las clases que tomas, sino que debes complementar el proceso de aprendizaje con al menos cinco hábitos diarios que te permitirán ver resultados favorables.

Así que si uno de tus objetivos para este 2022 es ser el mejor en una lengua extranjera, debes seguir al pie de la letra las siguientes recomendaciones con las que no sólo incrementarás tu vocabulario, sino que te ayudarán a mantener una conversación con personas nativas.

Estudia todos los días

La mejor forma de lograr dominar las palabras y reglas de un nuevo idioma es estudiar todos los días, así que si tus clases son diarias está perfecto con lo que aprendas en cada sesión; de lo contrario, es necesario que los días que no tengas sesiones, estudies por tu propia cuenta. No importa si se tratan de periodos cortos, pues son ideales para que no olvides los aspectos básicos del idioma.

Por otro lado, en tus tiempos libres trata de enlistar las cosas que te rodean. Por ejemplo, si estudias inglés y estás en tu cuarto, trata de recordar cómo se dice en el idioma cada uno de los objetos cerca de ti y busca los que no sabes, pues un vocabulario amplio es indispensable incluso en tu propio idioma.

Piensa siempre en el idioma que aprendes

Uno de los errores más comunes es querer traducir en lugar de hablar. Recuerda que cada idioma tiene sus propias reglas, por lo que resulta fundamental siempre pensar en el idioma que hablas, ya sea inglés, francés, ruso o alemán, por señalar algunos.

Así que trata de eliminar esa voz en tu cabeza que piensa en español y por el contrario, busca que poco a poco una voz mental te hable en el nuevo idioma; no importa si te cuesta trabajo al principio, cuando lo domines podrás hablar sin dificultades.

Conversa

Este punto está muy ligado al anterior, pues aprender un idioma no sólo es aprender las reglas gramaticales, sino que también se debe llevar a la práctica con conversaciones. Por supuesto, los mejores espacios siempre son las clases, ya que tu profesor te puede corregir la pronunciación y si construyes de forma correcta las oraciones.

Por otro lado, si tienes la posibilidad de practicar con un nativo, inténtalo ya que también es muy posible que te ayude a meterte de lleno al idioma; no olvides que muchas personas se aventuran a viajar a países que tienen otras lenguas para poner a prueba sus habilidades a la hora de hablar.

¡Olvídate de los subtítulos!

Otra forma perfecta para comenzar a dominar un nuevo idioma es ver películas o series sin doblaje, pues de esta manera descubrirás cómo hablan los nativos y podrás complementar la gramática con la pronunciación y frases verbales. Aunque si te funciona mejor, puedes agregar los subtítulos para ayudarte a leer lo que dicen y cómo lo pronuncias; así en caso de conocer una palabra, puedes consultarla.

Asimismo, si eres melómano, puedes buscar canciones en el idioma que estudias y tratar de aprender lo que dice sin necesidad de consultar la letra. Es muy probable que no distingas muchas palabras, pero es un truco que sin duda te ayudará muchísimo para continuar con tu proceso de aprendizaje, eso sin mencionar que puedes convertir esta actividad rápidamente en un hábito.

Cambia la configuración de tu celular

Los dispositivos electrónicos no solo son una gran herramienta para practicar lenguas extranjeras por medio de apps, sino que a través de ellos puedes practicar. Para ello basta con que que vayas a los ajustes de tu celular o computadora y en "Idiomas" selecciones el que estás aprendiendo.

De esta forma todos los días leerás algo en otro idioma; también puedes realizar estos ajustes en tus redes sociales.

