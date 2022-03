5 hábitos efectivos para vivir más y mejor

Para llegar a una felicidad plena en los últimos años de vida, caracterizada por una buena salud, especialistas sostienen que se deberán consolidar algunos hábitos esenciales. Cumplirlos es difícil ya que más de la mitad de lo que hacemos en el día lo hacemos en piloto automático, sin tomar conciencia de nuestro día a día. Y así es que descuidamos nuestra vida y nos introducimos en el mundo de la celeridad, impregnado por las nuevas tecnologías y el fanatismo que nos lleva al odio y desprecio hacia las personas que no piensan como nosotros, particularmente durante la longevidad.

Es fundamental intentar cambiar el rumbo de nuestra vida para vivir más y mejor, tomándonos una pausa y desarrollando algunos hábitos. El bienestar es un territorio que abarca una multiplicidad de dimensiones, y por lo tanto lo más interesante surge cuando se cruzan los saberes médicos con los de salud mental, las nuevas terapias, la complejidad y la creatividad.

En consecuencia, desarrollar buenos hábitos será fundamental porque buena parte de la batalla del bienestar se gana en el terreno de la formación de estos debido a que el piloto automático es más del 50% de las decisiones que tomamos cada día. Además es importante saber que no somos máquinas, por lo tanto no podemos castigarnos por no tener los rendimientos que esperamos, más todavía durante la longevidad.

En este contexto, será fundamental tener en cuenta el desarrollo de ciertos hábitos para eliminar ese “piloto automático” y tomar conciencia de lo que vivimos. Por lo tanto, la clave de la felicidad estará en lograr una alimentación saludable, cuidar el cuerpo, usar tecnologías como herramientas de trabajo y ocio (este último en forma cautelosa), descansar y practicar terapias relajantes como el yoga.

Foto: Pixabay

Así como estos hábitos, hay una infinidad de nuevas cosas, desde las muy simples, como tomar más agua, meditar aunque sea unos minutos, movernos, cultivar relaciones sociales o aprender toda la vida, ayudándonos y ayudando a los demás a ser más alegres, encontrar la felicidad y llegar a una longevidad llena de salud.