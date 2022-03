Equinoccio de primavera: ¿Por qué te debes vestir de blanco?

Seguramente alguna vez has escuchado que durante el equinoccio debes de vestir de blanco, pues este color tiene un simbolismo muy importante que encaja a la perfección con las vibras que trae la primavera, por lo que no sorprende ver que muchas personas que visitan las zonas arqueológicas como Teotihuacán, acudan con vestidos, pantalones, blusas o guayaberas blancas.

¿Pero alguna vez te has preguntado cuál es la razón? Si la respuesta es sí, no dejes de leer, ya que al saberlo no querrás dejar pasar la oportunidad de nutrirte con todos los efectos positivos que el color blanco trae a las personas con la llegada de la primavera, sobre todo si uno de tus planes es ir a recibir los rayos del Sol de la nueva temporada.

Por décadas este color se ha utilizado como vestimenta para darle la bienvenida a la temporada primaveral, ya que se cree que el blanco tiene una carga energética muy fuerte y por lo tanto ayuda a atraer toda la energía que se emite durante los primeros minutos del cambio de estación. Por otro lado, resulta perfecto para "alejar" el calor, algo totalmente contrario a lo que provoca el negro, que lo guarda.

Además, el significado del blanco esconde más de un elemento que es importante conocer, ya que está muy relacionado con las emociones, transmite paz y tranquilidad, eso sin mencionar que es una clara imagen de pureza y limpieza, aspectos que muchas personas buscan atraer en esta temporada.

Ideas para vestir de blanco este domingo

Si este equinoccio de primavera quieres nutrirte de todas las energías desde tu casa, oficina o escapada a algunos de los sitios arqueológicos que estarán abiertos al público este fin de semana, te compartimos algunas ideas con las que puedes lucirte con looks monocromáticos blancos.

En el caso de las mujeres, la idea más sencilla es usar vestidos y combinarlos con tenis o sandalias.

Otra opción es usar pantalones de tiro alto con un top o blusas sin mangas.

Las mini faldas y shorts son una excelente tendencia de moda para la temporada primavera-verano 2022, por lo que combinar diferentes tonos y texturas como denim, encajes o plumas será un gran acierto.

¿Cuándo es el equinoccio de primavera?

Este año el equinoccio de primavera iniciará el domingo 20 de marzo a las 9:33 horas en el centro de México y terminará hasta el 21 de junio de 2022, fecha en la que se cambiará de estación a verano.

