Peinados con los que debes dormir para proteger tu cabello

Uno de los consejos de las abuelas siempre ha sido que por ningún motivo hay que ir a la cama con el cabello mojado, ya que además de poder dañarse al encontrarse en un estado tan débil, la humedad se guarda en las almohadas y colchones, de tal forma que la salud también peligra y quizás algo que nunca te habías preguntado es cómo proteger el cabello mientras duermes.

Porque sí, a pesar de los aceites que utilices, que evites que el pelo tenga contacto con el calor o que no lo cepilles cuando está mojado -que por cierto, son excelentes cuidados-, no evitarán que su estructura se vea afectada y sumamente dañada por no saber cuál es la mejor forma de peinarlo para ir a dormir.

Es por ello que te compartimos algunos de los mejores consejos de los expertos, pues estamos seguros que además de evitar la caída del pelo, prevendrás otros problemas como que se troce o enrede y que por las mañanas tengas que luchar contra tu melena y el friz.

Esto es lo que sucede en tu organismo si comes aguacate todos los días

Pelo suelto

Si eres de las que no les causa mayor problema ir a dormir con el cabello suelto, esta opción es para ti y lo único que tienes que hacer es desenredarlo por completo y peinarlo hacia atrás, ya que poco a poco tomará su forma natural y se dirigirá en las direcciones en las que sueles peinarlo.

Recuerda que durante las noches el cuero cabelludo logra recibir el oxígeno necesario para mantenerse sano, es por ello que dejar la cabellera suelta es una excelente opción. Y para evitar el friz y otros daños puedes usar aceite de coco o argán de medios a puntas.

Trenzas

Uno de los peinados más frecuentes para ir a la cama son las trenzas, ya sea una sola o un par de ellas, pues ayuda a que cada pelo se mantenga en su lugar y en las mañanas es muy fácil de controlar; sin embargo, debes de tener mucho cuidado y no apretar demasiado el trenzado, ya que esto puede hacer que tu cabello se troce.

Incluso si usas esta técnica para que en la mañana tengas unos risos perfectos, lo ideal es peinarse de forma sutil para proteger el cabello.

(Foto: Pexels)

¿Coletas? ¡Piénsalo dos veces!

Por otro lado, si eres de las que usa colas de caballo muy ajustadas para ir a dormir te recomendamos que lo reemplaces inmediatamente, pues es bien sabido que de usarse en exceso puede fomentar la caída del cabello y en casos más graves, alopecia sin importar la edad.

Aunque si no puedes dormir sin recoger tu cabello, te recomendamos las coletas bajas con las que evites tensionar el cuero cabelludo y permitas una correcta circulación.

Chongo alto

Siguiendo la recomendación anterior, puedes peinarte con un chongo alto, procurando que sea bastante desenfadado y que además no jale desde la raíz, dejarlo un poco suelto ayudará a que no se maltrate tu melena. En ese mismo sentido, el resto del cabello debe de estar "flojo", para que no se rompa.

(Foto: Pexels)

SIGUE LEYENDO

Si tienes la piel seca debes usar esta mascarilla de plátano

3 alimentos que debes evitar antes de ir a dormir

Uñas acrílicas o de gel, ¿cuál es menos perjudicial?