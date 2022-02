Salud: 5 alimentos que son un peligro al calentarlos en microondas

El microondas es uno de los métodos más usados para calentar la comida. En parte por que es relativamente más rápido, pero también porque es un gasto menor al no usar gas y solo electricidad. Lo que pocos saben es que algunos alimentos y materiales no se pueden meter a este utensilio de cocina no se pueden meter.

En esta ocasión vamos a presentar algunos de los alimentos que no deben calentarse con las ondas con las que trabaja. Uno de los motivos por los que no se pueden meter está relacionado con la pérdida de nutrientes, pero también porque podría causar lesiones en las personas. Ahora, después de enterarte de esto, lo pensarás dos veces.

Los alimentos

Naranja: Las frutas no son uno de los alimentos más usuales para meter en un microondas, pero en caso de meterlo en uno debes saber que es lo que le ocurrirá. La realidad es que no es malo para la salud, pero puede perder uno de sus nutrientes más importantes, Vitamina C.

Huevos duros: Este producto no es bueno dentro del micro en ninguna de sus versiones, es decir, con cascaras o pelados. El motivo por el que no se debe meter está relacionada a la humedad que guarda, ya que con las ondas terminaría funcionando como una olla de presión. En caso de tener que hacerlo se recomienda cortarlo.

Arroz: Este alimento cuenta con una bacteria altamente resistente a las altas temperaturas, por lo que cocinarlo en el micro no es del todo seguro. Esto según información de la Agencia de Normas Alimentarias de Estados Unidos.

Brócoli y espárragos: En este caso, ocurre algo parecido con lo que ocurre con la naranja, es decir, pierde sus propiedades y nutrientes.

Leche materna: En este caso se tiene que mencionar no le ocurre nada al alimento, pero la forma en la que calienta puede terminar por ocasionar una lesión a los bebés. Se sabe que este tipo de electrodomésticos no calientan igual, por lo que algunos tragos podrían estar más caliente de lo debido y provocar quemaduras. Por otro lado, también puede tener algunas partes más frías.

