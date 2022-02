Cuál es la comida que más engorda según un estudio de Harvard

Subir de peso generalmente está vinculado a la enorme ingesta de alimentos que se hace sin control y por llevar una vida sedentaria con nula actividad física; sin embargo, tener una mala alimentación y preferir productos ricos en sabor pero no así en nutrición, genera que se desarrolle el sobrepeso y la obesidad y por consiguiente otros problemas de salud.

Los nutriólogos recomiendan evitar comer alimentos fritos en aceite para contrarrestar el aumento de peso, situación que es compartida por la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard quien llevó a cabo un estudio para identificar las comidas que más engordan a las personas.

Precisamente el alimento que desarrolla más rápido para subir de peso a las personas pasa por una gran cantidad de aceite y es cocinada dentro de una freidora. Se trata de las papas fritas que usualmente es el acompañante ideal de las hamburguesas y en México de los tacos de carne que ofertan en los puestos callejeros de comida rápida.

El estudio que identifica las comidas que más engordan fue publicado en la revista The New England Journal of Medicine en Estados Unidos, el cual reveló que las papas fritas es el alimento que contribuye más a desarrollar el sobrepeso y la obesidad.

¿Por qué las papas fritas engordan más a la gente?

El estudio de Harvard precisó que las papa al tener mucho almidón en su estructura, tiende a absorber una enorme cantidad de líquidos. Cuando se fríe el tubérculo, este de inmediato absorbe y retiene grandes dosis de aceite al superar los 100 grados centígrados.

Las papas fritas son dañinas para la salud. Foto: Especial

Aunado a lo anterior, cuando se fríe el aceite, sus grasas insaturadas se convierten en grasas saturadas que son perjudiciales para el organismo que propician un aumento en las posibilidades de sufrir enfermedades cardiacas y accidentes cerebrovasculares.

Al comer 100 gramos de papas fritas, el cuerpo ya recibe 500 calorías de las 2 mil que la Organización Mundial de la Salud recomienda consumir como máximo al día para las mujeres, mientras que para los hombres oscilan entre 2 mil y 2 mil 500 calorías.

Otros de los alimentos que el estudio de Harvard identificó como los mayores causantes que propician subir de peso son:

Bebidas con azúcar como los jugos

Los refrescos

Las aguas saborizadas

Carnes rojas no procesadas

Carnes procesadas

Bebidas alcohólicas

