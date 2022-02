Baja de peso rápido y fácil, con esta rutina de ejercicios para hacer en casa

En muchas ocasiones, nuestro estilo de vida hace muy difícil que podamos tener tiempo para hacer ejercicio, para ir al gimnasio o para practicar algún deporte. Pero el tener una vida activa es fundamental para poder tener una buena salud. Por eso, es importante encontrar un momento para hacer ejercicio.

Además, nuestro estilo de vida, especialmente en el trabajo, nos hace propensos a sufrir molestias y desajustes corporales. Algunas costumbre como una mala forma de caminar, el cargar peso, malos hábitos de sueño o una mala postura pueden incrementar estas molestias.

Pero hay algunas rutinas de ejercicios que nos ayudan a mejorar nuestra postura, terminar con los dolores, a bajar de peso y también a tener una buena salud. Y lo mejor de todo es que no son muy pesadas y se pueden hacer desde casa. Te decimos cuál es esa rutina que te ayudará en el día a día.

La rutina para bajar de peso desde casa

Con esta rutina de ejercicios no necesitas salir de casa ni tener algún accesorio para realizarlos. Sólo un tapete de yoga para que no se te enfríe el cuerpo y nada más. Se compone por ocho ejercicios y trabajarás todas las zonas de tu cuerpo. Si quieres puedes hacer cada ejercicio y después repetir la series, para que no se te haga aburrido.

Hay ejercicios de brazos, de piernas y para fortalecer el tronco. En cada uno de los ejercicios se deben hacer 15 repeticiones y después tres series de cada uno. Esta rutina la puedes hacer todos los días, pero debes combinarla con un poco de ejercício aeróbico, es decir, salir a caminar, trotar o correr durante 20 minutos.

Así que ya sabes cómo puedes bajar de peso sin necesidad de salir de casa o acudir al gimnasio. Recuerda que lo más importante es tener disciplina y ser constante. Poco a poco verás que esta rutina será una parte necesaria de tu dia a día.

Estos ejercicios te ayudan a bajar de peso y fortalecer los músculos de tu cuerpo

