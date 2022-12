5 mitos de los tatuajes que debes saber antes de ir al estudio, según Alejandro González

Alejandro González Rodríguez es un tatuador cubano que se ha ganado popularidad en las calles de Miami por su impresionantes creaciones en la piel de sus clientes. A su tienda van coleccionistas de tatuajes y algunas celebridades, deportistas, así como algunas personalidades de la farándula.

Algunas de de las estrellas de la pantalla y los escenarios que han pasado por su negocio han sido Ángel Emilio, Mauro “El Código Secreto” Beltrán, a Paola Mayfield y a su esposo Russ Mayfield, así como a Uly “Monster” Díaz, quien tiene el récord del knockout más rápido en bare knuckle boxing.

“Realmente estoy muy orgulloso de lo mucho que he avanzado desde que llegué a este país, tener mi propia tienda, cosa que le tengo que agradecer a mi amigo Miguel Ángel Piorno, gracias a él existe ‘90 Miles Tattoo Studio’, considerada entre las cinco mejores de Miami”, expresó.

Sin embargo, el artista tiene los pies sobre la tierra y asegura que no piensa mucho en ser reconocido por artistas o coleccionistas. “Me siento muy bien cuando veo la reacción de mis clientes al ver sus tatuajes terminados. Siento que cuando tatuó a alguien ya queda una conexión de por vida; muchos de mis clientes son actualmente mis amigos y eso es algo que me gusta mucho de lo que hago”, expresó.

Los mitos de la tinta

A la hora de tatuarse, en especial si es la primera vez, pueden surgir muchas dudas, pero a veces hay respuestas equivocadas. Por ello, González Rodríguez nos dio una guía de los mitos y verdades que hay cuando acudes a un salón.

1.- La tinta blanca duele más

Falso. La realidad es que la tinta blanca generalmente es la última en ser usada. Después de horas de trabajo en una sesión, la piel está inflamada y sensible, por lo que regresar a uno de esos puntos a aplicar tinta de nuevo hace que la experiencia sea peor que al principio, pero el color de la tinta no tiene nada que ver.

2. Los tatuajes causan cáncer

Falso. Todos saben que se debe acudir a un estudio con las medidas de sanidad más altas, que las agujas deben ser nuevas y estar esterilizadas para evitar contraer enfermedades como hepatitis o VIH. Muchos dicen que es debido a las tintas de color, pero los estudios ahora usan tintas orgánicas que han sido mejoradas con el tiempo para evitar cualquier problema.

3.- Los tatuajes donde los huesos sobresalen duelen más

Cierto. Muy comentado entre quienes tienen tatuajes o desean tenerlos son las zonas donde suele doler más, y las zonas en las que los huesos están más cerca al contacto de la aguja son más dolorosas.

4.- Si tienes un tatuaje no puedes donar sangre

Falso. En México el tiempo de espera para poder donar sangre después de tener un tatuaje es de un año, en España es de seis meses y en algunos lugares puede ser hasta de dos años, pero el mito de que nunca podrás donar o recibir sangre es totalmente falso.

5.- No puedes tomar alcohol después de tatuarte

Cierto. Algunos dicen que la sangre se hace más densa cuando bebemos alcohol, por lo que tomar después de tatuarte puede hacer que no cicatrice bien el tatuaje. Si preguntas a cualquier tatuador te dirá que mientras no sea en exceso, no tiene nada de malo tomarse un par de tragos.

