¿Te piensas tatuar? Estos son los 3 consejos definitivos que debes saber antes de ir al estudio, según Acosta Tattoo

Desde pequeño, Andrés Acosta, mejor conocido como Acosta Tattoo, siempre estuvo muy relacionado con ser un artista. Sin embargo, nunca imaginó que se expresaría por medio de la tinta en la piel de las personas. Fue hasta los 25 años, cuando se mudó a los Estados Unidos, cuando se dio cuenta de su verdadera vocación.

“El mundo del tatuaje salvó mi vida y me dio todo lo que tengo. Fue amor a primera vista”, expresó. Ahora es uno de los exponentes de esta técnica, enfocándose en el realismo y el surrealismo en cada una de sus creaciones.

Calificó que su técnica y proceso creativo es muy fluido y sin ataduras, buscando crear una pieza única, diferente a la anterior. “Uso Photoshop para editar y manipular fotos para crear una imagen surrealista y ajustarla en un diseño que sea legible, divertido e intrigante; mis clientes me dan mucha libertad con mis diseños y siguen mis recomendaciones”, explicó.

Su trabajo ha trascendido tanto que algunas celebridades lo han escogido para marcar su dermis de por vida como. A pesar de ello, reveló que no le gusta tatuar a gente famosa”. Prefiero a gente que en realidad aprecia mi arte y está orgullosa de llevar mis tatuajes. He tatuado músicos famosos y personas importantes, pero nunca he pensado que tatuar gente famosa sea importante o te dé un valor extra como artista”, expuso.

A su vez, habló sobre las dificultades que tuvo que enfrentar. “Al principio fue difícil ya que tuve que aprender a tatuar y a hablar otro idioma, además empezar de cero en un país nuevo. Fue caótico por un momento, pero siempre me mantuve positivo y trabajando logré crear una carrera que me ha dado todo lo que tengo”, señaló.

Tips para antes de tatuarte

Con toda su experiencia, el joven artista dio tres sugerencias para las personas que están pensando en realizarse un tatuaje.

Su primera recomendación fue aprender sobre los diferentes estilos de tatuaje y con ello poder decidir cuál sería el preferido. Aconsejó investigar sobre los tatuadores que se especializan en ese estilo, buscando ejemplos de su trabajo cicatrizado en fotos o videos para ver el producto final. Por último pidió confiar y seguir la guía que te brinde el tatuador durante el proceso de principio a fin.

