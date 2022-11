Anette Cuburu conquista la red con bralette de brillos y traje sastre

Los looks con brillos se han convertido en la obsesión de las famosas y así lo han demostrado desde una manicura con pedrería, hasta prendas en las que el glitter se roba todo el protagonismo y por supuesto algo que ha llamado la atención de muchas personas es que es el toque que la temporada de invierno necesitaba para conseguir un estilo icónico y muy navideño sin que resultara demasiado llamativo. Aunque esta tendencia se ha visto mucho, ahora fue la guapa Anette Cuburu quien dio una cátedra de moda para lucirlo sin descuidar la elegancia.

Si bien la conductora de "Venga La Alegría" había inaugurado la semana con un precioso vestido de escote en las piernas, para este martes demostró que un traje sastre siempre será la opción perfecta para derrochar estilo al mismo tiempo en que se consigue un look elegante con el cual acaparar miradas. Este conjunto de pantalón de vestir con blazer incluso es la favorita de las miembros de la realeza como la princesa Kate Middleton o la reina Letizia, pero Anette Cuburu acaba de lucir esta combinación de la forma más glamurosa y sensual.

Para la ocasión la también actriz se olvidó de las camisas de botones que se suelen llevar con un traje sastre como este y en su lugar se lució como nunca con un coqueto bralette de brillos plateados y diseño en color blanco con el que conquistó la red de forma icónica. Y es que presumió no sólo un escote pronunciado que forma parte de este juvenil top, sino que también dejó ver su abdomen de acero como pocas veces.

Anette presumió los resultados del ejercicio con este icónico bralette. (Foto: IG @anetteoficial)

En la sesión de fotos que Anette Cuburu presumió hace unas horas se aprecia un abdomen increíblemente torneado y marcado, así como una cinturita que resaltó aún más gracias a los pantalones de tiro alto que ayudan a crear armonía en la figura. Además, esta segunda prenda destaca por una caída holgada perfecta para crear un efecto de piernas largas, un truco que toda mujer bajita debe de conocer para lucir más alta.

Lo anterior se complementa a la perfección con un blazer largo que marca las caderas y acompaña al efecto alargador; por supuesto, no es lo único que resalta, ya que al dejarlo desabotonado el bralette de brillos se convierte en la prenda protagonista del look y ni hablar del contraste de colores que se aprecia. Quienes son fieles admiradores de la guapa conductora de "Venga La Alegría" sabrán mejor que nadie que su estilo se caracteriza por siempre llevar los looks más coloridos y este martes no fue la excepción.

Pues en su cátedra de estilo, Anette Cuburu eligió un traje sastre en color azul turquesa que por estar hecho de seda crea un efecto aún más brillante, ideal para las mujeres glamurosas que quieren acaparar miradas. Este tono en contraste con el bralette blanco y con las orillas de brillos luce perfecto para esta temporada de invierno y la mejor parte es que es muy fácil de recrear.

De frente, la conductora acaparó todos los reflectores. (Foto: IG @anetteoficial)

Esta no es la primera vez que Anette Cuburu conquista la red y el corazón de sus miles de fans, pues como toda una fashionista ha demostrado que siempre luce los looks más icónicos y con los cuales arrebatar suspiros. Además el color azul de este sensual atuendo sólo es una muestra que no tiene miedo a experimentar con su estilo y lucir los tonos más arriesgados, por lo que no sorprende verla con verdes, morados, amarillos o fucsias.

Por sus parte, sus fans de Instagram no dudaron en llenarla de halagos, pues además de lucir más guapa que nunca, también mostró un lado que pocas veces se ve: unos abs de acero muy envidiados. "Qué hermosa", "guapa", "súper atractiva", "te ves súper linda", Barbie", "espectacular" y "qué abdomen" son algunos de los comentarios que se leen en su publicación.

