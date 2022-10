Eiza González impone moda con blusa de encaje y maxi falda

Si hay una mexicana que ha puesto en alto el nombre de México tanto por su talento para la actuación como por llevar los mejores looks en todo momento y convertirse en una de las mejores vestidas es sin duda alguna Eiza González, quien en cada oportunidad que tiene sorprende a sus fans y al mundo entero con sus acertadas combinaciones. Tan solo este fin de semana la protagonista de "Ambulancia" se robó todas las miradas al presumir un lujoso vestido rojo y de lentejuelas con el que conquistó Los Ángeles, pero según acaba de demostrar, en su propio país también está dispuesta a imponer estilo y dar lecciones de cómo lucir perfecta en todo momento.

Y es que desde un evento de Dior celebrado en el Museo Kaluz de la Ciudad de México, llegó a imponer moda y a presumir su estilo al combinar una preciosa blusa de encaje, con la que se sumó a la fiebre por las transparencias que no dejan de causar sensación y que se pueden usar a cualquier edad, combinada con una maxi falda de lunares con la que logró el look perfecto y más elegante del día. Por supuesto, en las fotos que rápidamente causaron sensación también destaca el porte por el que Eiza González siempre se ha caracterizado, además de la seguridad que siempre presume.

Para la ocasión, la también cantante lució una blusa negra de encaje en la que destaca un cuello con pequeños olanes que funcionan como mangas cortas y que logran un toque muy chic a la imagen. Aunque las transparencias se están llevando mostrando una gran parte del cuerpo, como se ha demostrado con los vestidos favoritos de las famosas, la actriz mexicana dejó en claro que la forma más elegante para llevar el encaje es de la forma clásica y con un top debajo para conseguir una combinación perfecta.

El detalle de los tacones dio el toque final al look. (Foto: IG @dior)

Con este look, Eiza González también acabó con el mito de que una maxi falda no puede ser usada por mujeres altas y es que este mito de la moda es popular por afirmaciones en las que las personas de más de 1.70 metros siempre deben acortar su figura y este tipo de prenda larga logra todo lo contrario; sin embargo, no es motivo para no tenerla como un básico del guardarropa, un secreto de la actriz e incluso de miembros de la realeza, pues se trata del diseño más elegante y que te puede salvar de un apuro en cualquier ocasión.

El diseño de la maxi falda que presumió la también estrella de "Baby: el aprendiz del crimen" destaca por un tiro alto y por un largo arriba de los tobillos que permite que las piernas luzcan kilométricas y con ello también conseguir que el cuerpo se vea más alto. Por supuesto, al ser una de las grandes divas y expertas en moda, no podía dejar de agregar las tendencias del otoño como una prenda tableada y un estampado de lunares que es el preferido del momento y que se ha visto en todas las celebridades y miembros de la realeza.

Finalmente, los accesorios no pueden faltar en ningún outfit y Eiza González lo sabe mejor que nadie por lo que se lució con un bolso de mano en color negro, además te un par de tacones beige con los que mantuvo la paleta de colores de su atuendo. Asimismo, sorprendió con un recogido perfecto con el cual logró que su maquillaje natural y aretes ganaran protagonismo.

Con esta cátedra de moda no puede pasar por alto que la famosa de 32 años demostró que los colores oscuros y neutros son los ideales para conquistar el otoño y que combinarlos entre sí ayuda a conseguir una imagen icónica y elegante sin poner demasiado esfuerzo.

