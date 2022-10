Día de Muertos 2022: estos son los 10 elementos que no deben de faltar en tu ofrenda

La tradición del Día de Muertos es uno de los legados culturales más emblemáticos que alberga el país, por lo cual, año con año las familias mexicanas se esfuerzan por hacer un altar para los difuntos digno de nuestros ancestros, en los cuales el color, los aromas y el cariño se hacen presentes en cada rincón de la ofrenda, pero ya que muchas personas se han independizado en este año o por alguna razón no pueden estar con sus familias en estas fechas, te decimos cuáles son los elementos que no deben de faltar en tu ofrenda del Día de Muertos este 2022.

Tradicionalmente, la ofrenda para los fieles difuntos se realizaba con siete niveles, aunque si no dispones de un espacio muy grande para ella, no te preocupes, también puedes improvisar una mesita que esté destinada a este fin, la cual puede incluso estar hecha con huacales, en donde la presencia de los cuatro elementos no deje de hacerse presente. Para ello es importante que como primeros elementos cuentes con veladoras —que simbolizan el fuego—, papel picado —que representa el aire—, un vaso de agua y una cruz de tierra.

Aunque a dichos factores también se le van a agregar otros objetos, los cuales terminarán por llenar de tonalidades y delicadas esencias a tu ofrenda del Día de Muertos, mismos que, además, tienen un significado ancestral el cual también te diremos en el siguiente listado.

Elementos que deben incluirse en la Ofrenda del Día de Muertos y su significado

1. Frutas, alimento para el alma de los difuntos

Uno de los aromas que caracteriza a la clásica ofrenda del Día de Muertos el el olor de la mandarina, una fruta típica de esta temporada, la cual a pesar de también ser un cítrico es más dulce que la naranja y la toronja, cuestión que la vuelve en la favorita de muchas personas. Sin embargo, en la ofrenda no se colocan mandarinas, ya que también es común ver en ellas cañas de azúcar, naranjas, guayabas, plátanos, jícamas y tejocotes, mismos que pueden ir en su forma natural o en el clásico dulce hecho con piloncillo.

¿Qué frutas pones en tu ofrenda?

Pero ¿cuál es el significado de las frutas en las ofrendas del Día de Muertos? Literalmente son consideradas como la ofrenda que nos brinda la naturaleza, a la cual se le rinde tributo de manera ancestral dándola como alimento para las almas de los difuntos que vienen a visitar a sus familiares.

2. Calaveras de azúcar, chocolate o amaranto

Este elemento es una alusión directa a la muerte, el cual tradicionalmente estaba hecho con azúcar, aunque ahora puede encontrarse en diversas presentaciones, las cuales van desde chocolate blanco hasta amaranto, ingredientes que se elijen en función de las preferencias de los difuntos.

¿Qué tipo de calaveritas pones tú en la Ofrenda del Día de Muertos?

3. Bebidas alcohólicas, un guiño al festejo de la muerte

Otro elemento que se suele poner en función de lo que le gustaba a nuestros ancestros son las bebidas alcohólicas, pues aunque muchas comunidades indígenas optan por poner pulque o aguamiel, también es común que algunas familias mexicanas pongan botellas de tequila o latas de cerveza para que sus difuntos tengan un viaje lleno de risas de regreso al inframundo.

¿Qué colocarás en tu ofrenda del Día de Muertos? | Cuartoscuro

4. Consciente a los difuntos con platillos típicos de la cocina mexicana

Muchas veces podemos ver en mercaditos o tianguis figuras de dulce de cazuelitas de barro con mole y pollo, sin embargo, lo tradicional es poner este platillo en su forma convencional, es decir, hacer el mole para los difuntos. Aunque también se pueden poner platillos como tamales, barbacoa o enchiladas, todo depende de cuáles eran las delicias que acostumbraban los difuntos.

Las ofrendas del Día de Muertos incluyen manjares mexicano | Cuertoscuro

De hecho, se considera que la buena comida tiene por objeto deleitar a las almas que nos visitan y según la tradición prehispánica, también se puede incluir dentro del altar chocolate en agua, el cual, según algunas leyendas, es utilizado por los difuntos para tomar un baño, así cuando las personas consumen esta bebida pasado el Día de Muertos, se pueden impregnar de la esencia de los difuntos.

5. Papel picado, un infaltable en las ofrendas del Día de Muertos

El papel picado representa la alegría que representa recibir a los difuntos. así como la eterna fiesta que se vive en el otro mundo. Aunque lo que pocos saben es que también se recomienda incluir las cadenas de papel, mismas que deben ir en color morado y naranja preferentemente, ya que esto simboliza el puente entre la vida y la muerte.

El papel picado también simboliza al aire en la ofrenda del Día de Muertos

6. Retratos de los fieles difuntos

No queda duda de que el altar es para nuestros ancestros, pero es importante que coloques una fotografía de ellos, así sabrán que todos estos manjares están destinados a su estadía en el mundo terrenal. De hecho, existe la creencia de que, cuando no se colocan fotografías, las ánimas que ya no son recordadas aprovechan para alimentarse de los elementos de la ofrenda, dejando todo sin sabor para cuando llegan los miembros fallecidos de la familia que colocó el altar. En cambio, cuando se colocan fotografías, dichas ánimas respetan lo ofrendado a los muertos.

Las imágenes no pueden faltar en la ofrenda| Cuartoscuro

Como otro dato curioso, conviene señalar que en algunos pueblos de México el retrato se coloca de manera sutil, prácticamente escondido, de manera que solo pueda verse con un espejo, ya que esto da a entender que a los seres queridos se les puede ver aunque ya no existan, pues los espejos son la ventana hacia el otro mundo.

7. Copal e incienso, los aromas del Día de Muertos

Este aromático elemento sublima la oración y la alabanza, ya que sus fragancias hacen reverencia a las ánimas y es utilizado para limpiar el lugar de los malos espíritus, lo cual ayuda a que las almas de los difuntos puedan entrar en las casas sin ningún tipo de peligro o amenaza por parte de entes extraños.

El copal es fundamental en la Ofrenda del Día de Muertos

8. Agua para que los muertos mitiguen su sed

Ya te mencionamos al agua, pero es que es tan importante que debemos dedicarle un lugar en este recuento, pues ayuda a mitigar la sed de los muertos, quienes hicieron un gran recorrido solo para visitar a sus seres queridos. Además, el agua es considerada la fuente de vida, ya que también les da fuerza a los muertos para regresar al lugar donde ahora habitan. Y, en algunas zonas rurales, este elemento puede incluso simbolizar la pureza del alma, algo muy preciado para el otro mundo.

El agua mitiga la sed de los difuntos

9. Veladoras para iluminar el camino de los difuntos

La flama que las velas y veladoras producen simbolizan la luz, la fe y la esperanza, sirviendo de guía para que a las ánimas les sea posible llegar a donde esté su familia y posteriormente, regresar a su morada. En algunos hogares indígenas, cada vela representa a un difunto, por lo cual son uno de los elementos más vistosos de la ofrenda del Día de Muertos, en la cual se tienden a colocar en forma de cruz, representando así los cuatro puntos cardinales, otro factor que ayuda a que los difuntos se orienten en el que alguna vez fue su mundo.

Las veladoras alumbran el camino de los muertos

10. Pan de muerto, la delicia de la temporada

En la fe cristiana, el pan simboliza "el cuerpo de Cristo", por lo cual es considerado un ofrecimiento fraternal que además es uno de los elementos más preciados de las ofrendas mexicanas, mismas que, según su lugar de origen, tienden a tener su propia representación del pan de muerto.

No olvides poner pan de muerto en tu ofrenda

11. Flores de cempasúchil, un bonus que no podía faltar

Las flores de cempasúchil son el símbolo de la festividad por sus vivos colores y aromas, las cuales sirven para trazar el camino que las ánimas van a recorrer durante su visita al mundo de los vivos. De ahí que se le quiten los pétalos a la flor de cempasúchil para hacer un caminito de la entrada del hogar hasta la ofrenda del Día de Muertos.

Las flores de cempasúchil fungen un papel importantísimo en el Día de Muertos

