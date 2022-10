Este es el perfume de Kate Middleton que necesitas para oler como princesa

¿Alguna vez te has preguntado cómo o a qué huele una princesa?, la respuesta puede llegar a ser muy variada, sobre todo al tomar en cuenta de quién se está hablando, pues cada royal tiene su fragancia preferida y es que además del olor particular de cada persona, también destaca el perfume que se suele llevar. Además, un detalle que muchas personas dejan pasar por desapercibido es que nuestra fragancia revela mucho de nosotros y de nuestra personalidad; es por ello que un olor nunca es el preferido de todo el mundo.

La buena noticia es que existen algunos que se pueden llevar para toda ocasión y aún así lograr lo que se busca, como oler a limpio, para ir a la oficina o para conquistar el corazón de alguien; sin embargo, no son las únicas alternativas y es que también se puede oler como toda una princesa y el truco para lograrlo no sólo está en llevar las fragancias más dulces o suaves, sino también apostar por los perfumes que no faltan en sus tocadores.

En otras ocasiones te hemos contado cuáles eran los perfumes perfectos para la reina Isabel II o de Lady Di, pero en los últimos días un nuevo nombre ha ganado popularidad; se trata de Kate Middleton y de la fragancia que lleva todos los días y que se ha convertido en la opción perfecta para asociar su imagen con un olor. La mejor parte es que se trata de un aroma cítrico que es uno de los preferidos entre los amantes de este tipo de producto.

Kate Middleton siempre lleva un perfume unisex. (Foto: Especial)

Por si fuera poco, es magnífico para llevar la frescura y la calidez de temporadas como la primavera o el verano a otros momentos del año, como pueden ser los últimos meses del año en los que el otoño nos hace extrañar los climas perfectos de meses pasados, pero más allá de la fragancia, también llama la atención que es la opción perfecta para no gastar de más y cuidar tu cartera a la vez que olerás como toda un princesa sin importar tu género y es que con este producto de belleza, Kate Middleton también ha dejado en claro que no todo tiene que tener género, como es el caso de los perfumes.

Según se dio a conocer, todos los días, Kate Middleton se coloca un poco de perfume de la marca de perfume Orange Blossom de Jo Malone London, que como adelantábamos, lo puede llevar cualquiera ya que se trata de un producto unisex. Por supuesto, debe ser amante de ciertos olores, pues las bases de este producto son muy variadas, pero perfectas para recrear el olor a cítrico que incluso se puede llevar a la oficina como uno de los aromas más agradables.

Además, como la propia firma lo advierte, la apuesta de la princesa de Gales es magnífica para cualquier ocasión. incluyendo los días más importantes de cualquier persona como son las bodas y es que según la descripción del perfume, la fragancia está "inspirada en las bodas españolas". Y para lograrlo hay que voltear a ver sus ingredientes, entre los que destacan la esencia de la clementina, azahar y lirios de agua, además de matices de orris y vetiver balsámico.

El perfume tiene un precio de tres mil 220 pesos mexicanos. (Foto: Especial)

