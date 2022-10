5 cosa que debes cambiar para mejorar tu autoestima, según la coach Emma Ailín García

La terapeuta Emma Ailín García se ha enfocado en compartir sus conocimientos en redes sociales para que cada persona pueda conocerse, al punto de identificar lo que le hace bien y lo que le perjudica. Para ella es indispensable que cada individuo reflexione sobre el poder de indagar en su interior.

La también conferencista le proporciona a sus seguidores el conocimiento para que comprendan que en sí mismos tienen la respuesta para superar cualquier momento de adversidad y para triunfar a niveles excepcionales.

Ahora, tras tres años de arduo trabajo en las plataformas digitales, la guía espiritual tiene más de 790 mil seguidores en Instagram. Además, ha conseguido formar una fiel comunidad con la finalidad de apoyar a miles de personas que necesitaban una luz para salir de su oscura realidad.

La "Gurú de la Calma", como es conocida entre sus followers, anhela agitar neuronas, expandir pensamientos positivos e inspirar a personas a liberar su verdadero ser sin temor a ser juzgados. Por ello, reveló algunos consejos para mejorar nuestra autoestima.

La terapeuta se ha enfocado en compartir sus conocimientos en redes sociales para que cada persona pueda conocerse (Foto: Especial)

Deja ir lo que te dijeron que eres

Muchas personas nos quedamos en aquella versión que éramos de pequeños, cuando nos dijeron algo que nos marcó, y armamos toda una historia de vida alrededor de ello. Soltar esa versión obsoleta y desactualizada es un primer paso para aumentar tu autoestima.

Quítale el carácter de todopoderoso a quien te dejo en un espacio de bajo valor propio, y devuélvete a ti el poder de escoger quién eres. Para esto, puedes hacer el ritual para soltar

No son errores, son aportes de sabiduría. Perdónate

Si te dices que eres una persona que ha cometido muchos errores, ya te estarás condicionando hacia la equivocación. De nada sirve ver acciones del pasado como errores.

Lo que sí es provechoso es que veas estas decisiones como ensayos que aportan sabiduría. Si algo no fue es porque no era para ti en ese momento, tal vez te faltaba ajustar ciertas tuercas para lograrlo. Si sientes que es para ti, vuelve a intentarlo reconociendo que cuentas con más instrumentos esta vez. Cuando das tu máximo desde el corazón no hay errores, solo acercamientos a tus metas.

No esperes a aceptarte luego del cambio, acéptate hoy

Posiblemente estés deseando hacer varios cambios en tu vida o en tu entorno para aumentar tu autoestima. Para que el cambio llegue, debes antes aceptar tu presente, no luches contra como te ves o quien eres hoy. Todo lo que haces con energía de desprecio hacia ti se hace más pesado, lento y difícil.

Por el contrario, todo lo que haces con amor, se hace más liviano, rápido y sencillo. Un hack muy fácil es cada día por 28 días seguidos, al levantarte, mirarte al espejo y decir algo bello de ti, procurando cada día elogiar algo diferente. No te quedes con halagos externos solamente, también habla de tus atributos, de lo que aportas a otros y de cómo eres. Verás como en este estado puedes aplicar cambios en tu vida de forma más sencilla, fluida y amorosa.

La joven reveló algunos consejos para mejorar nuestra autoestima (Foto: Especial)

Establece límites y deja ir aquello que no los respete

Si crees que algo no es valioso, no te molestaras por cuidarlo y protegerlo. Sin embargo, cuidaras aquello que consideres que posee un gran valor. Lo mismo sucede con tu valor personal. Marcar límites es una excelente forma de decir que eres importante para ti, soltar aquello que no los respete, también. Valida tus límites y celébrate por cada límite respetado.

Lleva la cuenta y recuerda que lo mereces

Ten un diario con logros y metas de todo tipo, logradas y por lograr (personales, de carrera, espirituales, etc.). Cumplir metas aumenta tu autoestima, y lo mejor de todo es que no necesitan ser grandes logros, solo necesitas llevar la cuenta. Si no haces consciente tus logros, pasarán desapercibidos y podrías llegar a sentir que no has llegado a nada, aunque no sea cierto. Puedes hacer un vision board de las cosas importantes para ti. Cuando haces cosas que alimentan a tu ser, elevas automáticamente tu autoestima.

