Minnie Mouse se olvida de los vestidos, por primera vez usará pantalón

Las grandes marcas como Disney cada vez se abren más a la posibilidad de olvidar los clásicos estereotipos para hombres y mujeres que por décadas se han adoptado a nivel mundial y apuestan por demostrar que no hay nada de uso exclusivo y eso incluye a la ropa, que no tiene género.

Pues aunque desde la creación de muchos personajes nos acostumbramos a verlos con vestido o pantalón, según se tratara de mujer u hombre, ahora las figuras más icónicas como Minnie Mouse se despidieron por completo de lo convencional y conservador para adoptar nuevas tendencias.

Claro que eso también incluye a la moda y qué mejor forma que abrirle paso a una nueva era que la imagen más reconocida de Disney: Minnie Mouse. Quien por primera tuvo un radical cambio de look con el que dejó atrás los vestidos de lunares para usar pantalón, hecho que llamó la atención rápidamente.

Pues este exclusivo modelo de Minnie es con motivo de los festejos de Disneyland París en su 30 aniversario. Además, el pantalón destacó entre los amantes de la moda que el diseño es obra de Stella McCartney, hija de Paul McCartney, y de la activista Linda McCartney.

Moda 2022: Blanco, negro y dorado, los colores que serán tendencia en primavera-verano

Así es el primer pantalón de Minnie

La imagen que se compartió de la ratoncita muestra un traje azul de dos piezas, saco y pantalón, con lunares, algunas lineas y por supuesto los característicos moños que siempre ha llevado el personaje. Por su parte, Stella McCartney, quien aseguró que este cambio de look en Minnie es "un símbolo de progreso".

"Es la nueva versión de sus característicos lunares que convierte a Minnie Mouse en un símbolo de progreso para una nueva generación", dijo durante una platica con el club oficial de Disney.

Asimismo, destacó que este personaje comparte los mismos valores que ella: "Compartimos los mismos valores. Lo que me encanta de ella es que encarna la felicidad, la libre expresión, la autenticidad". Por otro lado, y pese a la magnífica imagen que brinda el look del personaje, se desató un polémica por quienes están en desacuerdo con que la ratona use pantalones.

Pues tal y como difundió la periodista Almudena Araiza en su cuenta de Twitter, los presentadores de noticias de la cadena Fox tacharon el pantalón de Minnie Mouse como una forma de destruir "el tejido de nuestra sociedad”; sin embargo, en redes sociales cientos de usuarios defendieron el renovado look y negaron compartir esa ideología.

