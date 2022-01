¿Qué pasa si no me cambio la ropa interior todos los días?

¿Usas tu ropa por varios días? Si la respuesta es sí, tal vez estés en un grave peligro. Y es que aun cuando haya una tendencia para gastar menos agua y no lavar ciertas prendas, como lo constata Chip Bergh, presidente de Levi’s Strauss, quien aseguró que no había lavado sus jean en 10 años; sin embargo, hay ropa que sí tienes que lavar cada vez que te la pongas, como la interior.

De acuerdo con una encuesta realizada en Reino Unido por The Derm Review, el 21% de las mujeres suele usar su ropa íntima por “varios días”, por lo regular tres o más, con la finalidad de ahorrar tiempo, dinero y agua; además, otro 24% de las mujeres no se cambian de ropa cuando hacen ejercicio. Pero eso no es todo, una de cada tres mujeres utiliza su sujetador varias veces. No ofrecieron datos acerca de las prácticas de los hombres, pero es seguro que sean similares.

¿Cuánto tiempo se puede usar una misma prenda interior?

Algunos expertos sostienen que la gente debe usar ropa íntima a diario, pues de no hacerlo puede ser el caldo de cultivo perfecto para los hongos e infecciones en los genitales. Al respecto, Elle Macleman, bioquímica del cuidado de la piel, asegura que no tener una buena higiene con las prendas puede desencadenar:

Infecciones

irritación

Secreción anormal

Erupciones cutáneas

Otro asunto de cuidado es cambiarse los panties después de hacer ejercicio, ya que no hacerlo podrían ver un aumento notable del olor corporal y la posibilidad de brotes o alteración del microbioma genital, lo cual si no se atiende podría tener consecuencias más graves.

