Adiós a las Babylights: Mechas Sunchild, el efecto de color que todas querrán llevar en 2022

Las tendencias en el cabello cambian con cada temporada, y para este 2022 nuevos efectos de color, mechas y luces serán las más pedidas, como las sunchild, una de las favoritas que nos hará decirle adiós a las populares babylights y que seguro todas querrán llevar.

Como cada año hay opciones para todos los gustos y personalidades, lo importante es encontrar la que nos haga sentir más cómodas, que favorezcan a nuestro tono de piel y tipo de cabello, sin embargo, los expertos en estilismos afirman que esta tendencia va bien para todas las edades.

Las mechas sunchild o newchuck utilizan la ya conocida técnica de coloración para el cabello que imita el efecto aclarante de los rayos del sol en la melena, pero en este 2022 se actualiza para evitar las raíces marcadas. Son un multitono que va desde su base en castaño claro al rubio y que no parten desde la raíz.

¿Qué son las mechas Sunchild?

Carrie Bradshaw, personaje de la actriz Sarah Jessica Parker dictó la tendencia con sus mechas newchuk o sunchild en el reboot de la serie "And Just Like That", dejando ver un efecto de color que los expertos han definido como el ideal para las mujeres mayores de 50 años.

Sarah Jessica Parker dictó la tendencia con sus mechas newchuk o sunchild. Foto: Especial

Estas mechas son fáciles de llevar pues se adaptan a cada tipo de cabello y no tendrás que preocuparte por las raíces que comienzan a salir. De acuerdo con los expertos, la forma ideal de hacerlas es dejando las zonas inferiores con oscuridad suficiente para dar mayor dimensión, logrando una mecha definida sin necesidad de crear una raíz gruesa.

Con este efecto de color se reaviva el tono, sobre todo si las luces que llevamos ya están desgastadas de medios a puntas, pues da un toque de luz a la zona superior.

¿Cómo se llevan las Sunchild en el 2022?

Quedan mejor en las bases más naturales, que apenas tengan mechas o que las tengan desgastadas. Favorecen a cabellos con tinte y zonas superiores claras, o también a quienes tengan las populares babylights de más de 5 meses, caso en el que se usaría una mecha negativa, para trabajar con mechas oscuras que consigan que las claras aporten luz .

Para este 2022 los expertos afirman que van mejor con las melenas sin capas o con capas largas, y recomiendan las tonalidades rubio cremoso o dorado, ya que disimulan las canas y permiten que estas vayan apareciendo mientras se funden.

