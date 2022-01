Belleza: 5 peinados para niñas fáciles de hacer para el regreso a clases

Aunque los contagios de Covid-19 siguen en el país, desde el año pasado se determinó que muchas escuelas volvieran a las aulas este 2022, por lo que algunos estudiantes ya han regresado a clases, pero no siempre es fácil saber como peinar a las niñas, por eso te traemos 5 ideas fáciles de hacer.

En ocasiones las tareas de la mañana no permiten que se tenga mucho tiempo para elegir un estilo de peinado para las pequeñas, por eso estos looks son ideales, ya que no son muy elaborados, pero sin duda son modernos y divertidos.

1. Coleta alta

La coleta alta es el recogido más clásico que existe, y también una de las favoritas, pues es cómoda y es versátil para mamás y también para las niñas.

Funcionan en cualquier época del año y para los días de escuela es perfecta. Para darle un toque de mayor coquetería se puede añadir una diadema, enredar un mechón de cabello para que no se vea la liga, o hacer una trenza decorada con listón, como se muestra en la imagen.

La coleta alta es el recogido más clásico que existe. Foto: Pinterest

2. Coleta baja elegante

Un peinado muy fácil de hacer pero que se ve increíble y elegante. Para realizarlo lo mejor es hacer una coleta baja y después llevar el cabello hacia el centro y pasarlo en medio. Así se le da un toque diferente a un clásico.

Un peinado muy fácil de hacer. Foto: Pinterest

3. Trenza de lado

La trenza es un clásico de los peinados infantiles, favoritas de muchos porque son sencillas, y tienen una gran variedad versiones. El estilo de lado es una alternativa perfecta para alguna ocasión especial, pero también para que las niñas luzcan increíbles en el regreso a clases.

La trenza es un clásico de los peinados infantiles. Foto: Pinterest

4. Trenzas sencillas

Realizando tres trenzas pequeñas se hace un look diferente y muy chic para las niñas, peinado que se puede estilizar con varias ligas de colores y unirlas al medio del cabello. Pero también existen otras opciones que son fáciles y en las que sólo deberás llevar el cabello trenzado hacia atrás y decorar con un listón o moño.

Las trenzas sencillas también son ideales para niñas. Foto: Pinterest

5. Recogido de bailarina

Uno de los peinados más fáciles para las niñas es el recogido de bailarina, además puedes ponerle un toque más femenino con unos listones o moñitos. Es el favorito de muchas mamás por tratarse de un look que es cómodo y perfecto para que las pequeñas corran y jueguen sin perder el estilo.

Un estilo elegante y divertido. Foto: Pinterest

