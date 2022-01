Horóscopos: Esta es tu carta del tarot para hoy MIÉRCOLES 19 de enero según tu signo

La carta de este miércoles 19 de enero tendrá un mensaje especial para ti, así que tómalo como te resuene, recuerda que es una lectura de tarot general y no siempre deberá encajar en todo lo que te decimos, en dado caso de que no sea para ti esta lectura no dejes que el mensaje se quede en ti, y deja fluir esa energía.

La carta del día

La carta para este miércoles 19 de enero es la carta de “10 de oros” invertido, esta carta es un arcano menor.

Esta carta indica el resultado de todas las fuerzas, tanto positivas como negativas, además habla de un viejo ciclo que por fín llega a su fin y de un nuevo ciclo que está a punto de comenzar. Al estar de reverso se aprecian algunas dificultades económicas y separaciones de bienes.

Amor

El aspecto económico es muy importante para ti, y no es que seas interesada o interesado, pero te gusta la buena vida, los gustos caros y has trabajado mucho para por dártelos, así que buscas lo mismo en tu pareja, no eres de esos que les guste vivir al día o tronándose los dedos por no poder pagar tus deudas, es por eso que has estado pensando muy seriamente si puedes seguir con tu relación actual pues tu pareja solo gasta a lo tonto y no puede darte una garantía financiera en un futuro.

Trabajo

Has estado pensando en cambiar de trabajo ¿cierto? Pues no lo hagas, y es que la propuesta suena tentadora pero al paso del tiempo te darás cuenta que solo te tomaron el pelo y no podrás regresar a este trabajo en el que si bien no tienes un gran salario por lo menos puedes pagar todas tus deudas.

Este no es un buen día para firmar contratos, o hacer sociedades de algún tipo de negocios que tengas en mente.

Salud

Has estado con mucho cansancio mental, eso te provoca mucho estrés y cansancio físico, no duermes lo suficiente y las preocupaciones aún no te abandonan, relájate pues podrías tener ataques de pánico y tu sistema digestivo estará muy afectado.

SIGUE LEYENDO:

Las surrealistas cartas de tarot creadas por Salvador Dalí, Leonora Carrington y Remedios Varo

Esto es lo que tu fecha de nacimiento revela sobre tus ciclos de vida y cómo ordenarlos | Numerología 2022