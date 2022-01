Libros para niños: 15 recomendaciones de historias con mascotas como protagonistas

Desde hace algunos años las historias de las familias nos hablan de la gran variedad de personajes que son acogidos como integrantes de éstas, entre todos se cuidan, acompañan y se protegen. Al hablar, de manera general, de los miembros que conforman el núcleo del hogar debemos incluir a las mascotas, quienes, en muchos casos, son cómplices de las travesuras y aventuras de los más pequeños que tienen como compañía a diferentes animales.

Tomemos en cuenta que al ser la etapa donde configurar las primeras tramas vinculares del yo con los otros y con el mundo y, en esa medida, aprenden la noción del “estar referidos los unos a los otros y del ser responsables recíprocamente” (Arendt, 2006).

En esta etapa de la vida los seres humanos aprendemos, como lo menciona Arendt, sobre la sociabilización, el respeto, el compartir y la responsabilidad, no solo de nuestras acciones sino también las de nuestros cómplices de aventuras.

Pero: ¿qué pasa con aquellas familias que no tienen mascotas?, ¿qué hacen los niños que no cuentan con un animal en su hogar? Aquí es cuando surgen “los productos de la imaginación y de la creación humana que están basados en la imaginación como toda actividad creadora” (Vigotsky, 2003), o como lo diría Ribot “(…) viene a ser algo así como la imaginación cristalizada”. (Ribot, 1901). Las ideas no se limitan, combinan sus juegos con sus propias experiencias y recuerdos, creando sus nuevas realidades, las cuales suelen ser acordes con sus necesidades. Que termina siendo el poder de fantasear con cosas y actividades, como en los juegos e historias.

La imaginación está presente en todo ser humano, desde los más pequeños hasta el adulto con edad más avanzada, para mostrarlo El Heraldo Kids y Verónica Sandoval, responsable de Programas Especiales de la Dirección Técnica de IBBY México invitan a jugar un poco con este imaginario personal y la construcción de una mascota:

Piensen en un animal (existente o inexistente),

Dale un color ,

, ¿Tiene cabello o no?,

o no?, ¿Qué tamaño tiene?,

tiene?, ¿De qué se alimenta?,

¿Cómo es su casa ?

? ¿Cómo se llama?

Dibújala

Seguramente surgieron grandes creaciones. Este es un proceso que algunos escritores e ilustradores hacen para poder crear a sus personajes, los cuales en algunas ocasiones suelen tener, como resultado, animales un poco graciosos, impertinentes, raros, con diversos tamaños, texturas, colores y habilidades. Hablando especialmente del libro álbum podemos encontrar una gran diversidad de criaturas que pueden estar en la mente de cualquier persona.

Si quieres buscar las creaciones de estos grandes escritores e ilustradores aquí te dejo un pequeño listado de libros que cuentan historias de mascotas:

Más te vale mastodonte, escrito por Micaela Chirif e ilustrado por Issa Watanabe, Editorial Fondo de Cultura Económica ¡NO!, escrito e ilustrado por Marta Altés, Ediciones Thule Amelia quiere un perro, escrito por Tim Bowley e ilustrado por André Neves, Editorial Kalandraka. La mejor mascota, escrito e ilustrado por David LaRochelle, Editorial Fondo de Cultura Económica Este alce es mío, escrito e ilustrado por Oliver Jeffers, Editorial Fondo de Cultura Económica Cuando mi elefante viene a jugar, escrito e ilustrado por ale Barba, Editorial Castillo Ni miau y guau, escrito por Blanca Lacasa e ilustrado por Gómez, Editorial Nube 8. Mascotas de cuentos, escrito por María Inés Falconi, Editorial Norma Nicomedes el pelón, escrito e ilustrado por Pinto y Chinto, Editorial Kalandraka. Como tú, escrito e ilustrado por Guido Van Genechten, Editorial SM. Mi mascota, escrito e ilustrado por Bon Staake, Editorial Océano Travesía. Tengo un oso, escrito e ilustrado por Mariana Ruíz Johnson, Editorial Castillo. Mascotas inventadas, escrito por Ana María Shua e ilustrado por Eugenia Nobati, Editorial Penguin. Mascotas locas, locos animales, Editorial Susaeta. Chester, escrito e ilustrado por Melanie Watt, Editorial SM.

Por: IBBY México