Mercurio retrógrado cómo afecta a los signos del Zodiaco HOY 14 de enero

Una de las temporadas más odiadas por los amantes de la astrología está por comenzar. Así es, se trata de Mercurio retrógrado, un fenómeno que suele traer algunos obstáculos y complicaciones para algunos signos zodiacales. Hoy te diremos cuándo empieza, cuánto dura y cómo afectará a Acuario, signo que estará regido por esta fuerza desde hoy hasta el 3 de febrero.

Y es que Mercurio es conocido en la astrología como el planeta de la comunicación, las habilidades y la inteligencia, por lo que cuando está en retroceso, las capacidades se verán obstaculizadas o tendrás complicaciones para llevarse a cabo. Este periodo está marcado por complicaciones expresivas, por lo que debes tener muchísimo cuidado con lo que dices.

¿Cuándo estará Mercurio retrógrado en 2022?

El 2022 tendrá cuatro períodos de Mercurio retrógrado, pero no afectará a todos los signos. Aquí te decimos a quiénes y cuándo.

Acuario: 14 de enero al 3 de febrero de 2022.

Géminis: 10 de mayo al 2 de junio de 2022.

Libra: 9 de septiembre al 2 de octubre de 2022.

Capricornio: 29 de diciembre de 2022 al 18 de enero de 2023.

¿Cómo afectará a Acuario?

Quienes están bajo el signo de Acuarios suelen ser personas creativas, pero durante esas fechas no podrán aterrizar sus ideas, pero no todo está perdido, porque puedes hacer listas de prioridades para no atascarse con las tareas.

Mercurio retrógrado será un buen momento para que Acuario revise y ordene lo que ya ha hecho, así como para terminar lo pendiente pero no para comenzar nada, pues habrá una tendencia a las equivocaciones, no seguir los impulsos será fundamental, porque de hacerlo, se podrían cometer errores muy graves.

Si acuario se da el tiempo de reflexionar, este lapso podría ser muy bueno para la creatividad y ser más intuitivos, receptivos y aprender a sacar provecho a las situaciones.

