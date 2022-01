Leggins: 3 errores que debes evitar al usarlos

Los leggins son una prenda elástica, diseñada para dar comodidad y ajustarse al cuerpo; suelen ser muy versátiles, pero por lo regular son para una salida casual. Hay muchas variedades, pero muchas veces se cometen errores muy graves a la hora de usarlos. Hoy te contaremos cuáles son los principales.

Errores que debes evitar

Muy transparentes: Por lo regular esto sucede cuando la tela de la prenda se ha desgastado mucho, ya sea por la calidad o porque queda muy ajustada. Cuando esto comience a suceder, tal vez sea bueno pensar en cambiar de leggins.

No lo uses como pantalón: No deben ser usados como una prenda más seria, pues muchas personas suelen usarlos para toda ocasión, pues son muy cómodos, pero pueden dar una impresión incorrecta, ya sea que eres perezosa o descuidada. Sin embargo, si los sabes combinar, tu outfit será todo un éxito.

Mucho estampado: Si sueles usar esta prenda con muchos estampados, como animal print, es probable que no te veas tan bien, ya que esta tendencia quedó en el olvido desde hace varios años. Lo de hoy son los colores sólidos y con muy pocos motivos o muy discretos.

Foto: Especial.

Mencionamos que serían tres errores, pero te daremos unos extras, para que luzcas increíble, pues la moda indica que los leggins van a verse combinados con siluetas más elegantes, convirtiéndolo así en los uniformes de ‘home office’ más idóneos, por lo que siempre debes saber usarlos.

Ten cuidado con los colores blancos: Evítalos, es más, táchalos de tus atuendos, pues tus prendas debajo no serán discretas si los usas, además de que es muy fácil de que se manchen y será muy difícil de limpiarlos. Eso sí, siempre puedes usarlos en tu hogar.

Selecciona bien tu talla: Un error muy común que se comete con casi todas las prendas es escoger mal tu talla, ya sea que esté muy grande y sobre mucha tela o que sea muy pequeña y que te apriete, haciendo deformaciones en tu figura.

