Botas UGG: ¡Se quedan en 2022! Así se deben llevar según las famosas

Los amantes de la moda sólo tienen dos opciones con esta nueva tendencia que trajo de vuelta las botas UGG y es que desde que se convirtieron en el calzado favorito de la década del 2010, las opiniones fueron claramente divididas, pues había quienes las amaban y no querían dejar de usarlas y los que las odiaron por completo.

A pesar del debate interminable de si se ven bien con cualquier atuendo o no, las botas UGG se van a quedar en el 2022 y en esta temporada invernal las famosas no han dejado de dar cátedras de cómo se deben de llevar; sin embargo, todas las celebridades dejaron muy en claro que no será como hace más de 10 años, pues lo de hoy es usarlas en "mini".

¿Qué significa esto? Que los tobillos quedarán por completo al descubierto, lo que abre aún más la oportunidad a crear looks para toda ocasión, incluyendo los que se adaptan al street style o los deportivos. Y la mejor forma de saber cómo se deben llevar es ver a famosas reconocidas por ser iconos en la moda como Dua Lipa, Kendall Jenner, Hailey Bieber, Bella Hadid, Emily Ratajkowski, Kaia Gerber o Irina Shayk, quienes ya las presumieron.

Las botas UGG mini son la tendencia del 2022. (Foto: @heisanteri)

Minis, coloridas y con estampados; el 2022 es el año de las botas UGG

Desde las últimas semanas del 2021 las famosas comenzaron a llevar este tipo de calzado en sus looks y no importa el estilo de celebridad, pues todas mostraron que las botas UGG son lo de hoy y que para usarlas basta con escoger las prendas y accesorios correctos.

Una de las famosas que rápidamente se volvió tendencia en redes sociales por lucir un look monocromático de Balenciaga al que le agregó unas botas UGG mini en color camello y un gorro azul, accesorios con los que levantó el outfit, fue Dua Lipa. Por lo que inmediatamente sus fans le agradecieron traer de regreso el calzado perfecto para mantener el calor en los pies.

(Foto: @RodGuerreroMx)

Por otro lado, Kendall Jenner ya fue captada por los paparazzis en más de una ocasión con looks deportivos en los que las protagonistas son sus mini botas, también en color camello. Al igual que Dua Lipa, la modelo las combinó con un look negro de leggings y sudadera, además de un bolso.

Otra alternativa para un atuendo similar al de la empresaria es el de Kaia Gerber quien agregó unas calcetas largas blancas sobre sus leggings y una chamarra con animal print, otra de las tendencias favoritas del año. Es por ello que no sorprende que algunos de los modelos para este tipo de botas sean estampados de leopardo.

Kendall y Kaia. (Foto: Especial)

Lo mejor es que esta tendencia de moda no sólo queda perfecta para los estilos más chill, pues para un look del día a día también son perfectas. Uno de los mejores ejemplos para combinarlas es con un abrigo largo, suéter tejido, bufanda y unos pantalones acampanados, los favoritos de las nuevas generaciones.

(Foto: @heisanteri)

A continuación te presentamos algunos de los modelos que serán tendencia este 2022, pues además del clásico color camello, los tonos llamativos como el rosa y el rojo.

(Foto: @ugg)

¿Qué te parecen estas cafés con bordado?

(Foto: @ugg)

También hay modelos en animal print.

(Foto: @ugg)

