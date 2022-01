Dua Lipa eloquece las redes con este look de cuero y botas altas | FOTO

Uno de los nombres más sonados de la industria musical es sin duda Dua Lipa. La cantante, compositora y modelo de 26 años ha llegado a lo más alto de la música y se ha convertido en uno de lo íconos de la época.

Este 8 de enero de 2022, a unos pocos días de iniciar el año, la intérprete de "Levitating" conmocionó todo Instagram al compartir uno de los looks más icónicos que se le han visto. Como ya sabemos, una de las tendencias más fuertes este año es el "total look", la tendencia monocromática en colores y/o texturas que dejará boquiabiertos a todos los que puedan mirar.

Con su 1,73 metros de alto, Dua Lipa encantó a sus fanáticos con un minivestido de cuero con tirantes delgados y ceñido al cuerpo, acompañado de unas botas del mismo tejido que le llegaban hasta los muslos. Como siempre, la cantante británica de ascendencia albanokosovar destacó con un maquillaje simple y elegante, labios oscuros y su cabellera planchada y acomodada hacia uno de los lados.

A pocas horas de haber compartido la imagen, más de dos millones de personas habían likeado y halagado a la cantante, dejando comentarios llenos de elogio y cariño en el carrete de fotografías. "Es 8 de enero y ya estoy agotada", escribió la joven que debutó apenas en 2017.

Llevar un "total look" no es una tarea fácil. Para esta primavera-verano, el total look será más que un clásico. Para conseguirlo, es necesario utilizar un mismo color o estampado en todo el outfit de manera que haya un estilo monocromático en la mayor parte del look.

Esta tendencia proviene de los años 80 y cada año ha tomado más fuerza. Generalmente se trata de una apuesta segura, pues los clásicos tops, pantalones o shorts son un clásico que no deberás dejar de usar este 2022.

