Kendall Jenner: Este es el peinado de la modelo que causó sensación en Tik Tok

Todas en Tik Tok quieren imitar el peinado de Kendall Jenner, pues además de ser digno de toda una modelo, resulta perfecto para aquellas personas con cabello largo que buscan llevarlo suelto, pero con un extra que le otorgue un toque de elegancia y que se pueda utilizar en cualquier ocasión.

Por supuesto, también es perfecto para cualquier tipo de rostro, aunque hay algo que se debe tomar en cuenta y es que un peinado no es digno de Kendall Jenner si no lleva su clásica raya en medio. Y es que no importa si o lleva suelto o recogido, la línea justo a la mitad de la cabeza no puede faltar en la socialité.

Aunque a la mayoría de personas se les ve bien la raya por la mitad, hay quienes buscan evitarla a toda costa; sin embargo, este peinado les hará cambiar de opinión. Afortunadamente las tiktokers de belleza y moda compartieron el secreto de cómo lograrlo sin extender tanto la línea divisora.

Para ello, este tutorial de Tik Tok agrega un poco de volumen en la parte superior del cabello. Si deseas imitar a la modelo y esta forma de llevar el pelo sólo necesitas tener a la mano tres ligas o pinzas y un par de horquillas.

Blazers oversize: El secreto de Hailey Bieber para lucir perfecta

Consigue el peinado de Kendall Jenner

Sin duda, Kendall Jenner es una de las mujeres que imponen moda y no importa cuánto tiempo pase, todo el mudo busca verse igual que ella. Prueba de ello es que este peinado no es para nada reciente, ya que la hermana de Kim Kardashian lo lució hace un año con motivo de las fiestas navideñas.

A continuación te compartimos el tutorial viral de Tik Tok para que lo hagas en casa, ya que resulta perfecto para el regreso a clases o para lucirlo en la oficina.

SIGUE LEYENDO

MODA: 5 peinados semirecogidos ideales para volver a clases en 2022

¡Olvídate de lo corto! estas faldas largas y coloridas se llevarán en 2022

MODA: vestido sobre pantalón, la extraña tendencia que arrasará en 2022