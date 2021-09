Horóscopos: ¿Cuáles son las características más importantes de mi signo zodiacal?

Cada signo del zodiaco cuenta con fortalezas y una serie de particularidades que pueden influir en la personalidad de las personas. Aunque puede que compartan algunas características, según el elemento al que pertenezcan, cada signo cuenta con ciertas particularidades que lo vuelven único. De acuerdo con los registros históricos, la astrología como la conocemos inició en Babilonia y Egipto.

Sin embargo, no fue hasta Grecia que se conformó el sistema actual. Desde entonces, la astrología ha sido uno de los temas más impactantes para la humanidad, quien le otorgó a los cuerpos celestes la capacidad de influenciar no solo la personalidad, sino también el destino y el futuro de las personas a partir de la fecha de nacimiento. Si has escuchado que algún aspecto de tu personalidad es propio de tu signo, pero no logras entender por qué, esto es para ti.

Los signos de aire son Géminis, Libra y Acuario. Foto: Freepik

Aries (21 de marzo — 19 de abril)

Las personas Aries están llenas de energía y entusiasmo. Buscan la aventura, les gustan los retos y anhelan la libertad para poder desarrollar nuevas ideas. Nunca tienen miedo de iniciar nuevos proyectos. Son líderes y prefieren no recibir órdenes para sentirse cómodos. Tienen una energía que podría hacerlos pasar por personas agresivas, tercas y algo inquietas. Suelen ofenderse de manera muy sencilla.

Tauro (20 de abril — 21 de mayo)

Las personas Tauro tienen una gran fuerza de voluntad, pueden tomar decisiones de manera sencilla y también son personas muy prácticas. Son estables y conservadoras, por lo que no dudan en seguir a aquellas personas que les inspiran confianza. Suelen preferir la paz al caos y respetan las leyes. Tienen entusiasmo por la rutina, por lo que también suelen tener ideas muy fijas. Son amantes de la buena comida.

Géminis (21 de mayo — 20 de junio)

Tienen un carácter doble y complejo. Son personas contradictorias que tienen entusiasmo por las nuevas aventuras, pero deben tener cuidado, pues se aburren muy rápido si hay una falta de constancia. Son personas cariñosas, amables y generosas, pero también son excelentes para mentir. También son encantadoras, aunque se desaniman con facilidad ante las dificultades. Necesitan recibir atención y halagos sobre su inteligencia.

Cáncer (21 de junio — 22 de julio)

Hay personas Cáncer con diferentes características. Por un lado pueden ser tímidas y hasta un poco aburridas, pero también brillantes y famosas. Muchas de estas personas presentan una alta capacidad literaria y artística, en general, pues tienen una gran capacidad para imaginar. Son extrovertidas, pero buscan espacios para estar a solas. El hogar es lo más importante para ellos, pues les brinda seguridad.

Los signos de agua son Cáncer, Escorpio y Piscis. Foto: Freepik

Leo (23 de julio — 22 de agosto)

Un signo dominante, creativo y extrovertido. Tiene ambición, fuerza, valentía y seguridad en lo que respecta a todas capacidades. No temen a los obstáculos y son tan idealistas como inteligentes. Las personas Leo gustan de poder y lujo como sinónimo del éxito. Son capaces de utilizar todo su empeño con tal de desacreditar a sus enemigos y uno de sus defectos es que pueden caer en la superioridad.

Virgo (23 de agosto — 22 de septiembre)

Personas observadoras y pacientes que también suelen mostrarse frías en algún momento. Tienen un gran encanto y suelen ayudar a otras personas en todo momento. La lógica predomina en su ser, pues gustan de aprender y analizar la situación en todo momento. Prestan atención a los más mínimos detalles. Son personas intuitivas y capaces de ver todas las aristas en cada argumento.

Libra (23 de septiembre — 22 de octubre)

El signo más equilibrado. Tiene elegancia, buen gusto y amabilidad. Son personas pacíficas, por lo que suelen ser imparciales en todos los conflictos. Valoran el esfuerzo de los demás y les gusta trabajar en equipo. Sin embargo, suelen entrometerse en la vida de otras personas. Están en contra de la rutina y no les gusta que se les contradiga.

Escorpio (23 de octubre — 21 de noviembre)

Personas tranquilas que parecen alejadas de la realidad que observan todo lo que observan a su alrededor con ojo crítico. Tienen una gran fuerza de voluntad y suelen ser muy sensibles a su entorno. También son personas que expresan su opinión con sinceridad, por lo que se considera que son excelentes amigos.

Los signos de fuego son: Aries, Leo y Sagitario. Foto: Freepik

Sagitario (22 de noviembre — 21 de diciembre)

El signo más positivo del zodiaco. Siempre muestran su mejor versión y son excelentes organizadores. Les gusta emprender nuevos proyectos y aprender cosas nuevas. Aunque también pueden mostrar un mal carácter cuando se enfrentan a situaciones que no están a su altura o a su ritmo. Por ello, son exigentes con los demás y no dudan en cumplir todos sus objetivos a como dé lugar.

Capricornio (22 de diciembre — 19 de enero)

Son personas justas y exigentes con ellas y con los demás. Buscan estabilidad, seguridad y tranquilidad en todo momento, pero también pueden perder el control de sus emociones. Es fácil que tengan actitudes pesimistas y melancólicas, aunque siempre estarán dispuestas a recibir ayuda.

Acuario (20 de enero — 18 de febrero)

Tienen una personalidad fuerte y atractiva. Son personas honestas que no dudan en aceptar que están equivocados. Es uno de los signos más tolerantes cuando se trata de tratar con grupos reducidos. Son personas que necesitan alejarse un poco para meditar y, aunque tienen una personalidad abierta, no hacen amigos con facilidad.

Piscis (19 de febrero — 20 de marzo)

Personas tranquilas y pacientes, sensibles a los sentimientos de los demás. Son queridos por el resto de los signos porque son asertivos y se preocupan por los problemas de otras personas. Son personas creativas y con algunos dotes artísticos. Son amables y cariñosos.