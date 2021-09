Equinoccio de otoño: cómo te afectará según tu signo

Este 22 de septiembre se dará la bienvenida al equinoccio de otoño y con él, no sólo bajan las temperaturas, sino que se producen todo tipo de alteraciones en los signos zodiacales a las predicciones del horóscopo habituales.

Es por ello que aquí te dejamos como afectara el otoño a tu signo del zodiaco y como debes prepararte para recibirlo y que los astros se pongan a tu favor.

El equinoccio de otoño

El equinoccio es ese momento del año en que el día y la noche tienen igual duración en todos los puntos del planeta excepto en los polos. Se produce el cambio de estación anual en cada hemisferio de la Tierra.

Este se produce en el hemisferio norte, entre el 22 y 23 de septiembre y entre el 20 y 21 de marzo en el hemisferio sur, en el ecuador y la eclíptica, que corresponde al paso aparente del Sol del hemisferio boreal al austral.

Aries

Las energías del otoño te brindarán nuevos bríos en el ámbito amoroso. Si tienes pareja permitirá una gran comunicación y que el romance más fuerte que nunca. Si no tienes pareja, este es un momento perfecto para encontrar una, pues las energías del equinoccio te brindarán extra carisma para el amor. La llegada del otoño es una buena ocasión para apostar por actividades a las que no estén acostumbrados.

Tauro

Este equinoccio traerá un poco de mala fortuna para ti en el amor, pues tendrás relaciones que parecen ser prometedoras, pero sólo te traerán problemas y serán fugaces. Es el momento perfecto para encontrarte a ti mismo y comenzar a amarte. Deja de posponer todo lo que no hiciste en el año, todavía estás a tiempo.

Géminis

Todo este otoño el amor le sonreirá a Géminis, pues le brindará estabilidad a su relación y a su corazón. Habrá momentos de profunda reflexión que le ayudarán con su pareja o a encontrar una. Este es tu momento. Medita unos minutos al día para encontrarte, de ese modo podrás entregarte sin miedos al amor.

Cáncer

El equinoccio llegara con un momento de paz y tranquilidad en tu vida que te hará sentir la paz que jamás pensaste alcanzar, esto te alejará un poco del plano romántico, pues te centrarás en mejorar como persona más que en estar con alguien. Disfruta este momento y realiza cambios en tu hogar que podrían ayudarte a sentir mayor calma.

Leo

Habrá excelentes noticias en el ámbito amoroso para los Leo. Un gran cambio energético se avecina y este cargará a todos los portadores de este signo con una gran energía romántica y sensual. Esto beneficiará en la búsqueda de amor a quienes no tienen pareja y a quienes sí tienen, dará estabilidad y romance incomparables. Bájale a la intensidad pues esto podría ser desastroso si conoces a alguien que desea llevar las cosas con calma.

Virgo

El equinoccio del año pasado te trajo problemas serios, pero el de este año promete un levantamiento energético importante. Llegará un nuevo romance que será bastante significativo en tu vida y te hará muy feliz. No pierdas la esperanza, el equinoccio pasado fue difícil y muy duro de llevar, pero este compensará con un cambio importante.

Libra

La vida romántica se mantendrá muy estable y tendrás un impresionante crecimiento en energía sensual, lo que te brindará mucha pasión con tu pareja. Si no tienes pareja, esta energía te hará más atractivo hacia los demás. Aprovecha esta energía para tener mucha pasión, pero ve con cuidado si estás soltero, pues podrías confundir pasión con romance y sufrir problemas después.

Escorpión

En tu vida amorosa habrá buena comunicación, grandes detalles y sorpresas que te encantarán. Si estás soltero, sentirás una gran necesidad de salir con tus amigos, lo que te hará conocer personas nuevas y divertidas que te llenarán en otros ámbitos. Recuerda que estar soltero no significa que estás solo. Tu familia y amigos estarán contigo para apoyarte.

Sagitario

Tiempos de mucha calma se aproximan a tu vida, el equinoccio te alejará de viejos conflictos y situaciones incómodas que detestabas recordar y brindará nuevas experiencias que serán únicas e inigualables en el plano del amor. Recuerda que el amor es importante, pero no debes olvidarte de tus seres queridos por alguien más. Encuentra el balance y disfrútalo.

Capricornio

La pasión llegarán a tu puerta. Descubrirás que tu pareja y tú tienen una energía pasional muy fuerte por lo que se sentirán muy atraídos todo el tiempo. Recuerda que todo es mejor con moderación y aprende a disfrutar de la intimidad con tu pareja. Es el momento de descubrirse juntos.

Acuario

Libera tu lado artístico con tu pareja, esto probará ser muy efectivo para unirlos y brindará estabilidad y empatía a la relación. Pintar juntos, escribir o escuchar música son grandes apoyos en este sentido. Prueben cuál se le s da con mayor facilidad.

Piscis

Momentos de estrés y malos entendidos en tu relación se aproximan, pero no serán tan graves como para no resolverse hablando. Si no tienes pareja, puede que sea momento de dejar de buscar y enfocarte en tu persona. Aprovecha para tomar estos meses y reflexionar sobre todo lo que te agrada de ti.

¿Cómo debes prepararte para celebrar el equinoccio?

Lo más apropiado para el día del equinoccio es reunirte con tus amigos más cercanos para pasar un buen rato juntos y hacer algo divertido juntos, y a la vez algo muy simbólico, invitándoles a que se vistan según los colores correspondiente a los elementos zodiacales, como es el fuego, la tierra, el aire y el agua.

Los participantes deberán usar el color que corresponda al elemento de su signo del zodiaco y recibirán su lema, que es la energía concentrada para el resto del año. Es una forma diferente y muy en armonía con el evento cósmico.

Asimismo, se recomienda festejar con alimentos apropiados al equinoccio y al elemento zodiacal.

Signos de fuego:

Aries, Leo y Sagitario

Lema de equinoccio: Creatividad

Una buena fiesta para el equinoccio conlleva vino tinto, rojo, puede ser Malbec, Cabernet Savignon, Tempranillo, Rioia, una sangría, en fin, una bebida roja.

Si no puedes beber vino puedes optar por refrescos o aguas de Jamaica.

También se deben consumir alimentos como fresas, frambuesas, arroces sazonados con azafrán o pimentón rojo, si eres vegetariano las ensaladas con remolacha, zanahorias, rábano, mazanas rojas y coles rojas.

Adorna tu casa con elementos rojos, flores, velas aromáticas rojas para crear un ambiente más íntimo y dinámico.

Signos de Aire

Géminis, Libra y Acuario

Lema de equinoccio: Independencia

Para la fiesta o celebración se recomienda usar ropas con tonos de color violeta o púrpura.

Se acentúa la independencia y el sentimiento de respeto a los demás. Una cena acompañada de vino blanco, algún Pinot Grigio, o un Chardonnay, unos mojitos o unas margaritas, pero también se puede optar por bebidas no alcohólicas.

Las pastas como spaghettis, lasagnas, polentas vienen muy bien a este signo así como los moles o las habas y las sidras y vinos blancos espumosos.

Signos de Tierra

Tauro, Virgo y Capricornio

Lema de equinoccio: Fortalecer la voluntad

Para ese mágico día se recomienda usar tonos de color verde oscuro y preparar ricas ensaladas mixtas con mucho verde, o sea, espinacas, coles, apios, berros, pepinos, Licores de menta y anisadas, albahaca y uvas verdes.

La casa se puede adornar con plantas ornamentales y con velas aromáticas de color verde. La intención consiste en fortalecer la voluntad sobre todo en este mes en que Saturno ha comenzado un tránsito directo desde el día 18 y tanto Venus como Mercurio uno regente de Tauro y otro de Virgo están precisamente en Libra el signo que está comenzando este mes con el equinoccio de septiembre.

También debe abundar el pan de trigo, los cacahuates, las tortillas y arepas, los patacones y enchiladas.

Signos de Agua

Cáncer, Escorpión y Piscis

Lema de equinoccio: Seguridad

Para el evento se recomienda el color blanco o el azul claro. El tema central debe ser fortalecer la auto estima, la seguridad en uno mismo, la voluntad, eliminar dudas y temores, vacilaciones e indecisiones.

Ensaladas de mariscos, cocteles de camarones, enchiladas, sopas de verduras, miso japonés acompañado de sake, vinos blancos espumosos.

Ambientar la casa con velas blancas, gardenias, rosas blancas, claveles y jazmines. Si vas a limpiar la casa no utilizar desinfectantes artificiales que contengan cloro, amoniaco o esencias químicas dudosas.

EFVE