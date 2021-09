Miguel y Dante, de la cinta COCO, serán esculturas doradas en EPCOT de Disney World

Los personajes más entrañables de Disney, Mickey Mouse y Minnie Mouse le dan la bienvenida a Miguel y Dante en el parque EPCOT.

Y es que resulta que en el marco de la "La Celebración más Mágica del Mundo" que inicia el 1° de octubre de 2021, en honor al 50 aniversario del resort, varias personajes de la marca han sido hechos escultura y entre los personajes resaltan los protagonistas de la cinta "Coco".

Estos personajes estarán visibles en el parque EPCOT, donde también compartirán escenario con los amigos de Mickey Mouse.

Las piezas forman parte de la colección "Disney Fab 50" que se encontrarán a través de los cuatro parques temáticos de Walt Disney World Resort en Lake Buena Vista, Florida.

Rocket & Groot, Pua & Hei, Minnie Mouse, Pluto, Olaf, Miguel & Dante, Mickey & Minnie, Goofy, Figment, Daisy, Chip & Dale y Donald, son los amigos dorados que estarán engalanando los parques.

Foto: David Roark / Walt Disney World Resort

Más sobre EPCOT

Este es el parque donde convergen la tecnología y diversión, tiene atracciones como Soarin, un simulador de vuelo que te lleva a observar las maravillas del mundo.

También puedes vivir un entrenamiento al estilo de la NASA en el Mission: SPACE, donde te enfrentarás a los percances como un verdadero astronauta, esquivando meteoritos mientras comandas una nave espacial.

Para los fanáticos de Frozen está el Frozen Ever After, donde disfrutarás de un recorrido por Arendelle, el reino de la película, mientras escuchas las canciones de Elsa, Anna y Olaf. Y para los centennials, está el The Seas with Nemo and Friends, donde emprenderás un nueva aventura para encontrar al famoso Nemo.

Foto: David Roark / Walt Disney World Resort

Air Canada regala premios

Air Canada acerca la magia de la celebración del 50 aniversario de Walt Disney World Resort a los miembros de Aeroplan con nuevas y emocionantes formas de experimentar el evento de 18 meses de duración a partir del 1 de octubre de 2021.

Desde ahora hasta el 29 de septiembre de 2021, los miembros de Aeroplan pueden participar en el concurso de Air Canada para tener la oportunidad de ganar uno de los 50 premios, incluyendo uno de los cinco paquetes de Air Canada Vacations a Walt Disney World Resort en Florida.

La aerolínea también está añadiendo mercancía y tarjetas de regalo Disney que se pueden canjear utilizando los puntos de Aeroplan en la eStore de Aeroplan. Además, los miembros del programa de recompensas seguirán ganando y canjeando puntos Aeroplan cuando viajen con Air Canada y Air Canada Vacations a Walt Disney World Resort.

Foto: David Roark / Walt Disney World Resort

alg