15 de septiembre: 3 efectivos ejercicios para bajar los excesos de las fiestas patrias 

En estas fiestas patrias una de las cosas que más predomina es la comida, la cual puede ser alta en contenido calórico y exceso de carbohidratos, lo cual puede ser muy perjudicial para tu salud en un largo plazo.

El pozole, los pambazos, las tostadas de tinga y sin fin de condimentos y guarniciones puede hacer que tu meta fit se desvíe del camino, pero es importante señalar que esto no es malo, pues de vez en cuando, si has seguido adecuadamente un régimen alimenticio, podrías darte el pequeño gusto.

Pero si lo que deseas es no sentirte tan culpable por haberte tener un desliz en tu dieta, lo primero que debes considerar es lo siguiente:

Medir tus porciones: es importante que a pesar de que sea un pequeño lujo, debes cuidar lo que comes, mide tus porciones y no cometas excesos de comer todo lo que encuentres en tu mesa.

Ojo con el alcohol: no abuses en estos días de las bebidas alcohólicas, si hay bebidas de este tipo en las reuniones a las que asistas, puedes tomar cómo máximo tres bebidas con contenido alcohólico.

Al día siguiente de tu fiesta patria, es probable que los gimnasios y centros de entrenamiento no se encuentren abiertos, pero ese no es motivo para no tener algo de ejercitación; por lo anterior te dejamos unos que puedes realizar en casa sin ningún problema.

Burpees

Es aconsejable que más allá de querer quemar las calorías de la comida de fiestas patrias, realices este ejercicio con regularidad, transformando así tu cuerpo y mejorando tu salud física. Al principio, este ejercicio seguro te cansarás mucho pero rápidamente obtendrás la condición física necesaria.

Párate con los pies separados a la altura de los hombros. Gire las caderas y doble las rodillas para agacharse lo más profundamente que pueda y coloque las manos en el suelo. Salta con los pies hacia atrás para colocarte en una posición de tabla alta (parte superior de una lagartija). Con el núcleo enganchado, doble los codos para bajar el pecho al piso, como una lagartija. Presiona hacia arriba mientras saltas con los pies hacia atrás en una sentadilla profunda y saltas (o te paras) hacia arriba, aterrizando sobre las puntas de tus pies.

Saltar la cuerda

Saltar la cuerda no es complicado, pero hay algunos detalles que debes saber. Aquí hay una guía paso a paso sobre cómo saltar la cuerda como un profesional: Agarra un asa en cada mano y comience con la cuerda detrás de ti, de modo que esté justo en tus talones. Para que la cuerda se mueva, gira suavemente los antebrazos hacia adelante y luego las muñecas para generar impulso y balancearla por encima de la cabeza.

Mientras la cuerda sube por encima de tu cabeza, dobla ligeramente las rodillas. Una vez que vea que la cuerda pasa por sus espinillas, salte saltando desde los dedos de los pies. Empiece lentamente para que pueda dominar la sincronización. Una vez que hagas algunos saltos, sabrás cuándo saltar de forma natural.

Planchas

Este ejercicio puede que sea el más complicado de todos pero por la duración del tiempo en que lo ejecutes seguro te arrepentirás de esos excesos que tuviste. Los músculos abdominales deben brindar apoyo a toda nuestra espalda y columna vertebral. Al hacerlo, también juegan un papel vital en la prevención de lesiones.

La idea para ejecutarlas es muy simple:

Ponte en posición de flexión en el suelo.

Ahora doble los codos 90 grados y apoye su peso en los antebrazos.

Mantenga su torso recto y rígido y su cuerpo en línea recta desde las orejas hasta los dedos de los pies sin flacidez ni flexión.

Tu cabeza está relajada y deberías estar mirando al suelo.

Mantenga la posición todo el tiempo que pueda

Recuerda respirar. Inhala y exhala lenta y constantemente.

Cuando su forma comience a sufrir, tire del enchufe. Solo te estás beneficiando de la tabla si haces la tabla

Mira el video si tienes alguna duda

