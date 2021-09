Errores que cometes en tu rutina de skincare y debes evitar si eres hombre

Cuidar la piel es uno de los aspectos que no deben faltar en nuestra rutina cotidiana, especialmente porque está en constante renovación, pero también se expone directamente a factores como el polvo, la contaminación, los rayos UV y hasta los cambios de clima. Aunque enfrentarnos a estas situaciones podría parecer algo muy poco invasivo, a largo plazo termina por acelerar el proceso de envejecimiento y el aparecimiento de signos de la edad.

Por ello, tener una rutina de cuidado y limpieza es fundamental para mantener nuestro rostro saludable en todo momento. Los secretos de belleza se han convertido en uno de los temas principales de conversación de las últimas décadas, especialmente durante los últimos años. Gracias a las plataformas digitales, la posibilidad de conocer las recomendaciones de personas expertas al respecto ha provocado que notemos los errores más frecuentes en las rutinas de skincare y las razones por las que es importante evitarlos.

Durante los últimos años se ha popularizado el cuidado de la piel. Foto: Freepik

¿Cuáles son los graves errores de tu rutina de skincare?

Pensar que el cuidado de la piel es cosa de mujeres

¿Has escuchado el término "masculinidad frágil"? Pues también aplica en aspectos de salud y cuidado básicos como darle a tu rostro la atención que necesita únicamente por pensar que no es algo importante para los hombres. Todo lo contrario. Tener una piel saludable no es cuestión de sexo o de género, sino de salud. Por ello, enfócate en implementar una rutina que se adapte a tus tiempos y necesidades.

No usar protector solar

Proteger tu piel de los rayos UV y la exposición solar no aplica únicamente cuando estás de vacaciones en la playa o en un lugar cálido. Debes proteger tu piel, tus manos y tus brazos usando protección solar adecuada, incluso en días nublados. Esto evitará la aparición de manchas en tu rostro y de signos de envejecimiento prematuros, además de que será una gran forma de prevenir algún tipo de enfermedad, como el melanoma. Usa protección solar mayor a SPF 50.

Cuidar tu piel es cuestión de salud, no solo de belleza. Foto: Freepik

¡No lo hagas!

Reventar granitos o retirar imperfecciones

Esta es una regla básica que debes seguir si no eres una persona especialista en dermatología. No revientes tus granitos y deja que la naturaleza deseche las toxinas de la piel de manera natural. Esto evitará que te queden marcas en el rostro y que tu proceso de cicatrización sea mucho mayor al "normal". Si no quitas correctamente las impurezas de tu piel, corres el riesgo de generar un daño permanente e incluso de generar alguna infección.

Afeitarte con mucha fuerza

Hacer presión sobre tu piel al afeitarte podría hacerte creer que el vello en tu rostro tardará más en salir y que tu piel será tan suave como la del rostro de un bebé, sin embargo, ocurre todo lo contrario. Ejercer presión sobre tu rostro disminuye la calidad de tu afeitado e incluso podría provocar algunas lesiones. Recurre a una rutina de exfoliación e hidratación para complementar tu afeitado y notarás la diferencia.