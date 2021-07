Isabella Café, el excéntrico destino rosa de la CDMX que está siendo destrozado en TIKTOK

Ubicado en Durango 330, Roma Norte, en la Ciudad de México, Isabella Café es un local que se dedica a la venta de café, bebidas dulces, postres y emparedados, pero lo que en verdad lo hace famoso es su pintoresco establecimiento.

Como si se tratara de un sueño en rosa, la cafetería está teñida de tonos pastel, decorada por cientos de rosas, rosales y peonías artificiales, e iluminada con luces neón y lámparas cálidas para generar un ambiente romántico, entonces... ¿por qué ha sido tan criticado?

Los usuarios de la plataforma de videos cortos: Tiktok, han acusado que la cafetería es una simple apariencia para Instagram, ya que la comida no es nada extraordinario como se presume en las redes sociales o en la página de Isabella.

Según la usuaria @alinabarruecoss, el trato fue terrible y señaló que pese a no tener gente, el personal les asigno una mesa la cual no pudieron cambiar por ningún motivo, y aseguró que la comida que no buena "lo único bueno que tienen es su decoración", dijo la tiktoker.

Pero no es el único usuario que se ha expresado mal del lugar pues @sardinasque arremetió contra la cafetería de moda asegurando que sus alimentos son muy caros y que esos platillos pueden encontrarse en cualquier fonda.

Cabe destacar que el espacio se ha caracterizado por ser juvenil, pet friendly, un espacio creativo donde la temática femenina se siente en cada rincón.

La idea del espacio es tener un poco de glamour en la caótica Ciudad de México, sin embargo, las redes sociales han sentenciado a este icónico destino.

¿Y tú, ya fuiste?

