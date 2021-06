¿Las has hecho? Agente de viajes revela reclamos ridículos de turistas, checa la lista

La usuaria de Tiktok @MCand64 reveló a sus seguidores las quejas más absurdas que le ha tocado atender en el ramo turísticos.

La tiktoker dividió en 4 videos los reclamos más insólitos y risibles, según la mujer, le ha tocado atender a clientes furiosos por cosas sin sentido y aquí te recopilamos las más chistosas:

Excursiones pirata

La agente de viajes señala que pese advertirles que hay vendedores que aseguran dar excursiones a un muy bajo precio, esto resulta ser una extorsión típica, por lo que se les hace hincapié a los turistas en NO adquirir nada de lo que ellos ofrezcan. Sin embargo, los viajeros por ahorrar un poco de dinero compran estas excursiones que no tienen garantía y los agentes de viajes terminan siendo insultados por la víctimas al señalarles que estos tienen la culpa por no advertirles y siempre exigen un reembolso.

Peces en el mar

La mujer cuenta que una madre de familia llegó diciéndole "nadie nos dijo que había peces en el mar; los niños se asustaron". Y aunque es evidente que en el mar hay todo tipo de criaturas marinas, hay padres de familia que no usan la lógica y buscan reclamar hasta el más mínimo detalle.

Me embaracé por tu culpa

Según narra la trabajadora, una mujer joven la culpó por su embarazo pues según su cliente había reservado una habitación con dos camas y la que recibieron fue una cama king size, por lo que la mujer señaló que su encuentro con su pareja fue culpa de la agente de viajes.

Muchos españoles en España

La mujer cuenta que en alguna ocasión unos turistas internacionales reclamaron el exceso de españoles en España, argumentaron que tanto en el aeropuerto, bus, playa, recepción y restaurantes había muchos "extranjeros".

Me picó un mosquito

Sí, así como lo lees. Una turista se quejó que en su viaje un mosquito la había picado: "nadie me dijo que podían picar", insistió la trotamundos. Y aunque el destino que había visitado era de clima tropical, a la viajera no se le ocurrió que tal vez en el destino podría haber insectos.

Marido mirando mujeres en topless

Una mujer casada dijo haber tenido las peores vacaciones y reclamó a la agencia de viajes porque su marido estuvo viendo a las mujeres en topless durante su estancia en la playa. Insistió que la empresa puso a los viajeros ahí para hacerla pasar un mal rato.

Folletos mienten

Otro ocurrencia por parte de los viajeros fue señalar que los folletos promocionales mientes pues la arena que se mostraba en el papel era amarilla pero en la vida real era una arena blanca, y aunque muchos turistas prefieren la arena blanca en lugar de la amarilla o negra, estos turistas se encontraban molestos por su color.

Entrenar animales para que sonrían

Una madre de familia tuvo un tour junto a sus hijos en un zoológico pero al criterio de la señora, los animales estaban muy tristes y según ella, los menores lloraron al verles de este ánimo. Al finalizar el recorrido, la mujer pidió energéticamente que se entrenaran a los animales para que sonrieran durante las horas de visita.

