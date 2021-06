Lactancia materna: ¿Cuáles son los beneficios, importancia y ventajas para mamá?

Hemos hablado mucho sobre la importancia de la lactancia para nuestros bebés, pero también hay muchos beneficios para las mamás. Aquí te describo algunos puntos importantes que puedes tomar en cuenta al momento de iniciar la lactancia.

Primero que nada, la lactancia ayuda a la involución uterina, o sea, que ayuda que el útero regrese a su tamaño normal por medio de contracciones que son realizadas por una hormona que se llama oxitocina. El útero debe volver a su tamaño normal, el cual se expande por 9 meses para alojar al bebé. Hay estudios que demuestran que la lactancia ayuda a que esto suceda en 6 meses.

Otro beneficio de la secreción de la oxitocina en el postparto, es que ayuda a la depresión post parto a corto y largo plazo, ya que la lactancia ayuda a que haya un vínculo más especial entre el bebé y las nuevas madres. Generalmente, cuando se practica lactancia materna exclusiva, no es necesario un tratamiento, aunque siempre hay que revisarlo con el médico especialista.

También debes tomar en cuenta que la lactancia puede ayudarte a reducir el peso aumentado durante el embarazo, ya que para este proceso en el cuerpo de una madre lactante se necesitan 500 kcal extras a la dieta diaria, aunque sí es notoria esta pérdida de peso, debes saber que necesitas continuar con una dieta saludable, así como una actividad física constante.

Se ha visto también que la lactancia materna ayuda a disminuir en un 28% el riesgo de sufrir algunas enfermedades como cáncer de mama y de ovarios. Otras enfermedades que se pueden prevenir son algunas enfermedades del corazón, diabetes, hipertensión y síndrome metabólico.

Así como se ha visto esta evidencia de reducción de enfermedades y de los beneficios que esto conlleva, el mejor consejo para llevar a cabo la lactancia materna es estar piel con piel con tu bebé, esto para crear un mejor vínculo con tu recién nacido; no te preocupes si al principio cuesta trabajo, poco a poco te irás convirtiendo en una experta, y recuerda que la lactancia materna no debe doler, si tienes molestias o no sabes bien cómo hacerlo, recurre con un especialista en lactancia materna que pueda ayudarte a mejorar la técnica y no sea un momento de sufrir si no de gozar y disfrutar con tu bebé.