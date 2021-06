Moda: Los mejores modelos de tenis para este verano; lucirás elegante y cómoda

Aunque podríamos pensar que la llegada del verano implica que usemos solo nuestras sandalias favoritas. Sin embargo, durante estos meses continúa la temporada de lluvias, por lo que también podemos optar por un calzado más cómodo que nos proteja de los cambios climáticos sin dejar de vernos a la moda. Los tenis son uno de los básicos que no puede faltar en nuestro clóset, pero si lo que quieres es realizar una compra inteligente, probablemente tengas que consultar las siguientes recomendaciones.

Además de ser nuestros mejores amigos para cualquier ocasión, los tenis pueden darle un estilo completamente diferente a tu apariencia, por lo que puedes combinarlos con gran parte de los estilos y con muchas prendas, desde jeans hasta vestidos. Otra de las ventajas que encontrarás durante esta época es que podrás acceder a diseños tan únicos como tú, aquí te presentamos las mejores opciones.

Complementa tu look con un calzado cómodo. Foto: Pixabay

Estilo noventero

Con el regreso de la moda retro, la oportunidad de lucir tenis con colores llamativos ya no es un impedimento. Inspírate en la moda de los ochentas y noventas y verás cómo logras complementar tu look a la perfección. Una de las ventajas que encuentras en este calzado es que no solo estará vigente durante el verano, así que no deberás preocuparte. Solo procura elegir un tono que se adapte a los colores de tu clóset y estarás lista para brillar.

Estos tenis son una de las opciones más populares. Foto: Twitter @JLANoticias

Con flores

Como sabes, este estampado es típico de la temporada primavera-verano, por lo que los tenis con estos diseños serán una de las tendencias más exitosas durante los siguientes meses. No te pierdas la oportunidad de sumarte a esto y elige algún estilo romántico que, al mismo tiempo, sea elegante. Esto te ayudará a combinar tus zapatos con el resto de tu ropa sin tener dudas respecto a si será lo más adecuado.

El estampado clásico de esta época. Foto: Twitter @yanaxcvii

Colores neón

Así es, parece que los tonos neón no han desaparecido de la industria de la moda; al contrario, han ganado cada vez más fuerza. Si eres una persona a la que le gusta arriesgarse y no le temes a los nuevos retos, estos tenis son la opción ideal para ti. Puedes encontrarlos, generalmente, en los siguientes colores: rosa, amarillo, verde y azul. Con estos tenis lograrás atraer las miradas de todas las personas, no lo pienses más.

La moda continúa. Foto: Twitter @Saltillo360

Mezclilla

Si eres una persona con gustos más tradicionales, la opción ideal para ti son los tenis que tengan algunos detalles en denim, lo que también hará que puedas combinar tus outfits a la perfección. Además, esto representa un contraste para todas las prendas que decidas usar de cuero, lino, algodón y la misma mezclilla.

Una opción muy combinable. Foto: Twitter @KartShoppi

Estampados únicos

Una de las tendencias más fuertes de este 2021 serán los estampados divertidos, de esos que todo el mundo quiere traer. Aunque se piensa que esto es un poco más infantil, no hay edad límite para unirte a esta moda. Escoge aquellos que tengan colores neutros o que se adecúen a los que sueles usar con frecuencia y no tendrás ningún problema.

Procura elegir colores neutros. Foto: Twitter @polvitomorado

