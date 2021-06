Mhoni Vidente: Predicciones de amor, salud y fortuna para los Horóscopos de este 13 de junio

Mhoni Vidente, la astróloga más famosa de México, tiene este domingo 13 de junio preparadas sus predicciones para que sepas cómo te irá en el amor, dinero y el trabajo.

Descubre qué tiene preparado para ti los astros, conoce tu horóscopo este día y termina la semana de la mejor forma con energía y buena actitud conociendo tu suerte. Aquí te dejamos las predicciones de este domingo.

ARIES

Procura no ser tan impulsivo en tu trabajo o escuela porque el que se enoja pierde; aprende a ser más consciente de lo que comentas con los demás. Un amigo se está enamorando de ti; es del signo Escorpión o Sagitario, aclara la situación y no juegues con los sentimientos de los demás. A los casados les vendrá un embarazo sorpresa. Tendrás un golpe de suerte con los números, trata de jugar el domingo.

Número de la suerte: 23 y 01.

TAURO

Trata de no enamorarte tanto si acabas de conocer a tu pareja, porque la confianza se gana con el tiempo. Escucha los consejos de tus padres, ellos siempre querrán lo mejor para ti. Arreglas tu casa y compras muebles. Tendrás problemas con el estómago que es tu punto débil; evita tomar mucho alcohol o consumir picante. No prestes dinero, aprende a decir que no.

Número de la suerte: 04 y 38.

GÉMINIS

Te llega un dinero extra por cuestiones de lotería. Extrañarás a un amor que se fue o está lejos, búscalo y verás que estarás más tranquilo. Este domingo te recomiendo prender una veladora de color rojo para te quites todas la envidias y sea un mes lleno de buenas oportunidades. Necesitas organizarte más en tus gastos y empezar a ahorrar para un futuro.

Número de la suerte: 02 y 55.

CÁNCER

Te llega un dinero que no esperabas y decides empezar a ahorrar. Cuidado con lo que comes o, si bebes alcohol, mídete un poco para que no tengas problemas de gastritis. Te llega un amor del signo de Piscis, Virgo o Escorpión y será muy compatible contigo. Sabrás del nacimiento de un sobrino que te dará mucha felicidad.

Número de la suerte: 09 y 41.

LEO

Es muy importante para tu signo que te reinventes en todo y siempre pongas lo mejor de ti para ser el mejor. Cuídate de dolores de espalda y riñón; toma más líquidos y haz ejercicio que eso te ayuda a mantenerte más sano. Limpias tu casa para tener mejor energía a tu alrededor. Ya no le ruegues a ese amor que ya no está contigo que lo que sucede te conviene; conoce a más personas compatibles con tu signo como las de Acuario, Sagitario y Aries. Sábado de fiesta con tus amigos. Tus números de la suerte son 05 y 66.

Número de la suerte: 05 y 66.

LIBRA

Estudia más para que pases todos tus exámenes y estés tranquilo en este curso. Ya no comas tanto y deja a un a lado los nervios, necesitas mantenerte sano y verte de lo mejor. Este día, amárrate con tres nudos un listón rojo en el tobillo derecho para que te sirva de protección. Cuidado con una ex pareja, quiere hacerte daño por despecho, así que cuídate de sus malas intenciones que nunca se promete lo que no se cumple.

Número de la suerte: 12 y 30.

VIRGO

Cuídate de dolores de cabeza o duerme más. Dejar a un lado el celular para que no te robe el sueño. Tendrás muchas fiesta con amigos. Compras un boleto de avión para los meses de verano e irte de vacaciones con tus amigos. Compras ropa y un perfume; recuerda que a tu signo le encanta oler de lo mejor y verse impecable. Te buscan tus padres para invitarte a una fiesta familiar.

Número de la suerte: 07, 23 y 31.

ESCORPIO

Estás en esa etapa de tu vida en la que quieres tener más logros, sólo haz lo que sea necesario y se te dará. Cuidado con problemas de espalda y evita cargar cosas pesadas. Eres muy bueno para las fiestas y este sábado tendrás varias, así que cómprate ropa para que te veas encantador. Tu padre te pide ayuda este domingo para vender una carro o arreglarlo. Llega una sorpresa amorosa por parte de alguien del signo de fuego.

Número de la suerte: 05 y 44.

SAGITARIO

Te busca un amor del signo de Acuario o Aries para hablarte de una relación más formal, pero para avanzar en tu vida amorosa debes dejar a ese amor del pasado que te hizo mucho daño y estar en paz. Compras ropa deportiva para seguir con el ejercicio. Cuidado con los vecinos, uno de ellos te tiene mala fe, ya no seas tan confiado. Te invitan a salir de viaje este domingo y la pasarás de lo mejor.

Número de la suerte: 02 y 18.

CAPRICORNIO

Cuidado con problemas de presión alta o evita tomar mucho alcohol este fin de semana. Compras ropa y un perfume. Será un fin de semana de mucho paseo con tu pareja y amigos. Te invitan a emprender un negocio los fines de semana, acepta, te irá de lo mejor. Sé que a veces es imposible controlar los sentimientos de los demás, así que no te empeñes en cambiar a las personas, da tu opinión y nada más. Vístete de colores claros para tengas más suerte.

Número de la suerte: 04 y 39.

ACUARIO

El 13 de junio analizarás un cambio de trabajo o tener un negocio propio. Amigo de Acuario siempre necesitas estar en constante movimiento para que tu energía positiva se desarrolle más. Pides un préstamo bancario para comparar una casa. Duerme más este fin de semana para renovar las energías positivas. Cuidado con los chismes en el trabajo, sé más discreto que no todos te desean buenas energías.

Número de la suerte: 06 y 14.

PISCIS

Te busca un amor del pasado para volver, habla, pero no regreses que sólo te quitará tiempo, mejor sigue conociendo personas más afines a tu vida. Usa más el color rojo fuerte para atraer la buena fortuna. Cambias tu método alimenticio y eso te ayudará a estar más saludable. Un amor del signo de Aries o Cáncer está muy enamorado de ti.

Número de la suerte: 13 y 29.

