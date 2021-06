Horóscopos: Esta es tu carta del tarot para hoy VIERNES 11 de junio según tu signo

La carta de este viernes 11 de junio tendrá un mensaje especial para ti, así que tómalo como te resuene, recuerda que es una lectura de tarot general y no siempre deberá encajar en todo lo que te decimos, en dado caso de que no sea para ti esta lectura no dejes que el mensaje se quede en ti, y deja fluir esa energía.

La carta del día

La carta para este viernes 11 de junio es La muerte, un arcano mayor del tarot Rider Waite.

Esta carta representa los principios o inicios de cosas, el cambio, la transformación, transición y los finales de ciclos, esta carta no expresa ni da el sentido a la muerte de quien lo consulta o de alguien cercano, por el contrario aunque esta carta podría temerse, es de buen augurio, por que marca el incio de nuevos cambios que traerán cosas buenas a tu vida.

Amor

Para los solteros es una gran carta pues anuncia la llegada de un amor verdadero, podría ser el gran amor de tu vida.

Pero también para quienes están en una relación este arcano mayor indica que le tienes miedo a la soledad es por eso que te conformas con una relación en la que no eres feliz.

Trabajo

Respecto al terreno del trabajo llegan cambios favorables, ideas nuevas que harán que tu relación con tus jefes y superiores. Si has estado pensando en un cambio de trabajo, estos días llegará a ti una propuesta a la que no podrás resistirte.

Salud

Tu salud estará mejor que nunca, tendrás una gran fuerza y vitalidad, tendrás como un cambio de chip con el que te sentirás totalmente renovado.

bmz