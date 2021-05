Hot Sale 2021: ¿Dónde encontrar promociones de hasta el 70% de descuento EN VIAJES?

El Hot Sale que se celebra del 23 al 31 de mayo, arrancó con grandes promociones turísticas que van desde el 70% de descuento hasta facilidades de pagos con los principales bancos.

El evento promocional coordinado por la Asociación Mexicana de Ventas Online (AMVO), pretende ofrecer descuentos, bonificaciones y cupones especiales, a los viajeros que desean salir después de la pandemia, así como estimular el comercio electrónico en México.

“Como todos los años, Best Day participa en el Hot Sale ofreciendo increíbles promociones. Nuestra dinámica plataforma permite acceder a las ventajas de comprar en línea, de forma segura, y de elegir entre cientos de destinos, desde la comodidad de una computadora o un celular o a través de nuestro call center. Sin duda, para Best Day es un orgullo y un compromiso contribuir a incrementar la derrama económica y la generación de empleos en México, al participar en esta importante estrategia de ventas“, comentó Alejandro Calligaris, Country Manager de Despegar y Best Day en México.

Durante el Hot Sale, agencias de viaje brindarán a los consumidores la oportunidad de reservar sus viajes, en cualquier fecha del año, con promociones y beneficios, dentro de los que destacan:

Descuentos de hasta 70%

Cupones para compras de hoteles y paquetes ( vuelo + hotel ) de hasta $2,000 de descuento adicional.

) de hasta $2,000 de descuento adicional. Descuentos y tarifas exclusivas en vuelos nacionales e internacionales.

20% de descuento en entradas a Disney.

Asimismo, darás promociones bancarias con hasta 15% de bonificación y hasta 20 meses sin intereses, específicamente con: Banorte, Santander, Scotiabank, Citibanamex y HSBC

Por otro lado, la agencia mexicana de viajes ofertará viajes a las principales playas del México: Cancún, Riviera Maya, Playa del Carmen, Acapulco, Huatulco, Puerto Vallarta, Los Cabos, Mazatlán e Ixtapa, entre otros. Así como destinos más populares de Estados Unidos: Las Vegas, New York, Houston, Dallas y Orlando.

Da clic aquí para conocer más sobre las promociones.

Por: Redacción

