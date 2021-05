Netflix para niños: conoce los estrenos infantiles que llegarán en junio

Los más pequeños de la casa podrán disfrutar de los nuevos estrenos de Netflix para el verano 2021. Muchas películas infantiles y animadas, además de animes, llegarán a la plataforma de streaming en junio.



Uno de los nuevos títulos más prometedores será la serie de fantasía “Sweet Tooth”, producida por Robert Downey Jr. La historia narra la vida de “Gus”, un niño mitad humano mitad ciervo, quien decide explorar más allá del bosque para descubrir su verdadero origen en un mundo pots-apocalíptico. Su estreno está programado para el 4 de junio.



El 3 de junio la magia llegará con “Pretty Guardian Sailor Moon Eternal: The Movie”, la historia basada en el anime se centrará en la batalla de las Sailor Scouts contra el grupo Dead Moon Circus, quienes buscan el cristal de plata legendario y usarán como arma las pesadillas de los humanos.

Para los más peques, “El Dragón de la tetera” será uno de los estrenos para entretenerlos en el verano. La peli animada cuenta la historia de “Din”, un chico que quiere ver a su mejor amiga de la infancia. Luego de conocer a un dragón que cumple deseos, el protagonista vivirá una aventura mágica. Su estreno se realizará el 11 de junio.

Netflix también estrenará historias como “Mi primer beso”, que narra la historia de dos niños que son mejores amigos mientras experimentan las primeras experiencias del amor y la inocencia. Los pequeños también disfrutarán de “Bumblebee”, un spin-off de Transformers que cuenta la historia de un autobot chatarra que es rescatado por una niña llamada “Charlie”.



Animes Infantiles

Los estrenos de la plataforma para junio también ofrecerán nuevos títulos para los fans del anime como “The Seven Deadly Sins”, “Record of Ragnarok”, “Trese” y “JoJo’s Bizarre Adventure: diamond Is Unbreakable”.

“GODZILLA: Punto Singular” traerá nuevas historias del legendario monstruo japonés. La serie animada seguirá las aventuras de la genia “Mei Kamino” y “Yun Arikawa”, quienes tendrán que luchar contra el temible Godzilla.



Netflix para niños

Los estrenos infantiles también tendrán programas como “Cocomelon: ¡A Cantar!”, “Supermonstruous: Érase un cuento de hadas” y “El reino de las rimas”, segunda temporada.

