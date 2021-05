7 hábitos sencillos para cambiar tu cuerpo en semanas

Para tener un cuerpo sano y fuerte, se necesita entrenar duro y llevar una alimentación saludable, algo que es muy conocido por todos, pero se necesita mucho más para lograr un verdadero cambio en él.

Si bien es cierto, una dieta balanceada combinada con una rutina enfocada a nuestro objetivos será de gran ayuda, también necesitamos otras cosas para mantenerlo sano y bien cuidado.

La dura rutina diaria combinada con malos hábitos solo hacen que nuestro cuerpo se desgaste mucho y envejezca a una velocidad mayor de la que se pasan nuestros cumpleaños.

Para cuidar tu cuerpo mejor, a continuación te damos algunos consejos muy útiles

Dormir

No es ningún secreto que la mayoría de los hombres que trabajan duro tienen falta de sueño , pero solo porque sea común no significa que esté bien. El sueño crea o rompe un estilo de vida saludable. Todo ese tiempo y esfuerzo que dedicas a comer bien y hacer ejercicio no serán tan efectivos, y tu físico será más difícil de mantener, si no estás durmiendo de siete a ocho horas por noche

Bebe té

Solo hazlo. Aparte del agua, el té podría ser la mejor bebida para tu cuerpo. La investigación publicada en el European Journal of Clinical Nutrition muestra que el consumo regular de té verde puede mejorar la memoria y la cognición en los hombres. Al té verde también se le atribuye una serie de otros beneficios para la salud, como activar su metabolismo , reducir la presión arterial, prevenir el mal aliento, aumentar la inmunidad y actuar como un agente antiinflamatorio.

Cuida tu piel

Tu piel es tu órgano más grande, así que debes cuidarla como lo harías con cualquier otra parte de tu cuerpo. Eso significa aplicar protector solar a diario y ser exigente con los productos que usa.

Usa lentes de sol

Ponerse protector solar es increíblemente importante cuando se trata de proteger su piel de los rayos dañinos del sol. Sin embargo, es fácil olvidarse de proteger nuestros ojos. La única forma de hacerlo es con gafas de sol. Si recuerda ponerse las gafas de sol todos los días, lo protegerá contra las quemaduras solares, las cataratas e incluso el cáncer de piel

Come más fibra

La fibra es un componente clave de cualquier dieta saludable y, a estas alturas, todos hemos aprendido que no solo proviene de un tazón de trigo matutino. En realidad, hay muy poco que la fibra no pueda hacer. Una dieta rica en fibra hará que su cuerpo funcione sin problemas durante mucho tiempo, en realidad; las investigaciones muestran que quienes aumentaron su ingesta en realidad viven más tiempo.

Comes más frutas y verduras

Exprima la mayor cantidad de verduras que pueda en sus comidas y refrigerios: un estudio de 12 años del University College London descubrió que comer una combinación de siete o más porciones de frutas y verduras por día podría disminuir sus posibilidades de muerte por cualquier causa en un 42 por ciento ( en comparación con las personas que consumen menos de una porción al día).

Ten más sexo

No necesitas que nadie te diga que tengas más relaciones sexuales , pero no está de más que se acumulen investigaciones sobre los beneficios de estar ocupado. El tiempo que pasa regularmente a puerta cerrada puede hacer que se vea y se sienta más joven, reducir el estrés, estimular la inmunidad, mejorar el sueño, proteger contra el cáncer de próstata y mejorar la salud cardiovascular.

