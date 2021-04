Pareja de youtubers dan estos TIPS para superar a tu EX; te decimos cuáles son

Terminar una relación de pareja es una de las experiencias más difíciles de superar en la vida, que no solo se vive en el plano emocional, sino también en en el físico.

Sí, en nuestro cerebro y en general en nuestro organismo ocurren cosas tras la ruptura, ya que disminuyen considerablemente la serotonina, oxitocina y dopamina en el cerebro, hormonas que nos brindan la sensación de bienestar, y eso provoca una sensación de abstinencia y de pérdida.

Aquí te compartimos algunos de los tips que famosos influencers mexicanos recomiendan para afrontar el proceso de duelo y superar a tu ex.

El dolor hay que sentirlo

Terminar con nuestra pareja genera que liberemos cortisol en nuestro cuerpo, que nos empuja a la acción para acabar con los problemas, sin embargo, las rupturas amorosas no deben verse como un problema sino como una situación por vivir, la cual orilla a las personas a abusar del alcohol, comer demasiado o dejar de comer para no sentir el dolor, pero esta no es la solución.

“Mientras más tiempo evadas algo que te duele, más tiempo tardarás en superar eso, porque lo tienes que vivir. Le tenemos demasiado miedo al dolor, pero el dolor nos hace mejores personas, nos obliga a madurar y a crecer”, asegura la youtuber Florencia Deffis.

La youtuber recomienda dejar de temerle al futuro solo porque ya no tienes pareja. “El futuro sin una persona que ya no quiere estar contigo, invariablemente va a ser mejor que si te quedas al lado de alguien que no quiere estar contigo y se queda contigo porque se siente culpable, comprometido o por cualquier razón”.

Los mayores miedos son encontrarse a la ex con alguien más o enfrentarse a la soledad, sin embargo, mantenerse con alguien que ya no nos quiere es estar en una soledad acompañada.

Por su parte, otra de las estrellas de Youtube, Carlos Rizo, recomienda que perdones los errores de tu expareja, para que liberes tu espíritu, porque el rencor hace más difícil dejar atrás esa situación. También es importante perdonarte por los errores que tú hayas cometido, ya que una pareja es de dos, y no puedes responsabilizar a tu ex por lo malo que haya sucedido entre ustedes.

Además, sugiere que asumas tu pérdida y te enfrentes a cada etapa del duelo, pero después llegará la resignación y te sentirás mejor.

“Acepta la soledad, tienes que dejar a un lado esos pensamientos que te recuerdan a tu expareja, y olvídate de esas ideas de que tu vida ya no tiene sentido sin él o ella. El amor debe comenzar en uno mismo”, asegura Rizo.

También recomienda que practiques la meditación, enfocarte en tus proyectos y encontrar actividades que te motiven, y no te aísles, acércate a tus familiares y amigos, que sean parte de esta experiencia.

Finalmente, es importante redescubrirte, encontrar tus necesidades y adaptarte a la nueva etapa.

