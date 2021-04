“It Takes Two”; el videojuego que sirve como terapia de parejas

Últimamente me he centrado en qué necesitamos como papás para que nuestros hijos jueguen videojuegos de una forma segura y divertida, además de la edad y costumbres de cada familia, gustos, etc.

Hoy quiero traerles un aporte más para parejas, claro, no puede haber estabilidad emocional en una familia si no tenemos bien fortalecidos los cimientos de la misma y esos son, los padres, la mamá y el papá como pareja.

No vamos a negar que cuando tenemos problemas de pareja, todo se torna más complicado, no tenemos ganas de nada, ni de trabajar, ni de hacer las tareas domésticas y qué decir de jugar con los niños o acompañarlos con las tareas.

Pero, Papá Gamer: ¿eso qué tiene que ver con videojuegos?

Mucho banda, mucho, porque los videojuegos son tan complejos y completos que claro que pueden ayudar a nuestra relación de pareja. Imaginen arreglar una discusión con una partida de Tetris, o de Candy Crush, o para ver quien lavará los trastes o turnar roles en casa.

Sí, tal vez es muy básico pero eficaz. ¿Lo han intentado? No se vale ser negativos sin antes intentarlo.

No solo vengo a darles esta recomendación, ¡no! Su papu de papus viene con un aporte genial, que neta, les va a ayudar mucho a revolver sus problemas de comunicación y lucha de poderes a través de un videojuego.

Antes que nada quiero platicarles sobre este género de los juegos de video llamado "puzzle cooperativo" Este género está centrado en la realización de tareas que requieren de dos o más participantes para poder completarlas, usando la comunicación, creatividad y el raciocinio para la resolución de problemas, además de la coordinación que siempre será fundamental. ¿Les suena parecido? Exacto, justo como en el hogar y en la vida de pareja.

Este juego se llama "It Takes Two" y trata de una pareja que ha tenido problemas fuertes que ha resentido su hija (como siempre, los que la llevan de perder son las criaturas).

Resulta que de tanto rollo que se traen los papás, la hija termina en un mar de llanto derramado sus lágrimas sobre dos muñequitos de arcilla y ropa de estambre tipo Coraline que representan a sus papás, deseando que se amen y ya no peleen.

Está acción da lugar a un hechizo en el que los padres se convierten en estos muñequitos dándoles vida para que aprendan a vivir en armonía y a recuperar su amor.

He jugado este título hasta terminarlo y creánme que es una obra de arte, ya que nos muestra un mundo de fantasía creado por la niña donde trata de salir de su cruda realidad. A través de diferentes tareas, en donde los personajes de los papás deben aprender a comunicarse e interactuar para poder completar los diferentes retos y pasar al siguiente nivel.

La tarea principal es aprender a ser pareja y formar equipo sin discutir, sin pelear y reconociendo las habilidades que tiene nuestro compañero de juego.

La historia que se va desarrollando es una metáfora excelente que además de dejarnos reflexiones muy valiosas para la vida en convivencia, también nos va dejando ejercicios prácticos en donde de nueva cuenta la colaboración, la ayuda y el reconocimiento serán fundamentales para superar las adversidades.

Este juego únicamente se puede jugar con dos jugadores, no menos, y de la misma forma que puede ser ideal para aportar consejos para papás y mamás, es inmensamente divertido para disfrutarse entre padres e hijos, así es que por todo lo anterior esta es una recomendación obligada para las familias.

Si bien es un juego que se lanzó para niños, pude encontrar gran potencial en él para parejas con problemas de comunicación y peleas constantes.

Está disponible para PS4, PS5, XBOX ONE Y XBOX SERIES S/X. Pruébenlo y platiquenme cómo les fue.

Sean felices.

JLRM