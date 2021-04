Ellas son las mujeres que nunca dicen mentiras, según su signo del Zodiaco

La honestidad es una de las virtudes más importantes de cualquier persona y una de las más admiradas y codiciadas cuando se abordan temas de confianza, de respeto y hasta románticos. Aunque es una característica que se puede desarrollar, hay quienes la traen en su personalidad desde el primer día.

Tal es el caso de las mujeres cuyo signo zodiacal las impulsa a perseguir sus ideales y a mantener una postura firme, sin importar lo que opinen los demás. Son estas mujeres las que, además de contar con esta virtud, también saben apreciarla y reconocerla en otras personas.

La personalidad de estas mujeres es reconocida a donde quiera que lleguen por su fuerte carácter y sus cero dudas cuando se trata de decir la verdad. Te presentamos los cinco signos del zodiaco que jamás te dirán ni una “mentira piadosa”.

Capricornio

La honestidad es una de las prioridades para las mujeres Capricornio y, cuando se trata de decir la verdad, no se tentarán el corazón para enunciar lo que sienten. A pesar de que no son mujeres reconocidas por tener tacto al momento de hablar, no se andan por las ramas y van directo al punto para evitar confusiones.

Aries

Sin temor a nada, las mujeres Aries tienden a hablar antes de pensar, por lo que siempre podrás confiar en ellas para que te den sus primeras opiniones respecto a cualquier tema. Aunque, debes tener cuidado con ellas si están enojadas, pues pueden usar las palabras más dolorosas de su repertorio con tal de hacerte saber lo que sienten.

Sagitario

A pesar de que son conocidas por su sentido del humor, las mujeres Sagitario emplearán todas las tácticas que tengan para decir la verdad, aunque sea entre broma y broma. Su naturaleza está en ser directas, por lo que suelen ganarse el respeto y cariño de quienes las rodean.

Virgo

Estas mujeres no disfrazarán jamás lo que quieren decir y, aunque piensan mucho antes de hablar, eso les da la certeza de que están haciendo lo correcto. Las mujeres Virgo prefieren decir la verdad y ser honestas, aunque alguien pueda resultar herido.

Leo

Aunque no les gusta lastimar los sentimientos de otras personas, saben que no pueden dejar de ser honestas solo por evitar dañar egos ajenos. Una mujer Leo solo te elogiará cuando así lo sienta, pues sus estándares son altos hasta para ellas mismas.

