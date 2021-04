¿CRUCERO en puerta? Estas son las cosas que debes considerar antes de embarcarte en la aventura marítima

Aunque parece que falta mucho tiempo, las vacaciones de verano se aproximan y algunas personas ya están pensando en dónde pasaran los días para disfrutar de la relajación, el sol, la tranquilidad o la aventura, muchos deciden aventurarse a vivir por primera vez la experiencia de un crucero.

Es totalmente normal que lleguen dudas sobre qué hacer, o qué llevar al viaje, pues al ser algo nuevo y desconocido, se pueden olvidar o no tomar en cuenta importantes puntos.

Es por eso que enlistamos una serie de recomendaciones para que llegues preparado para vivir la mejor experiencia en altamar, disfrutar de todas las actividades que ofrece el barco y pasar los mejores momentos del verano.

El mejor plan para ir en pareja. Foto: especial.

Boletos con anticipación:

Se recomienda comprar los boletos con anticipación, pues de esta manera tienes la oportunidad de elegir el camarote que desees y no lo que queda, o que los vuelos para llegar al lugar de embarque ya hayan subido de precio.

Además esto te da tiempo para planear sin ningún contratiempo el itinerario de viaje, revisar los atractivos o eventos que ofrece el crucero y si llegará a algún lugar durante su trayecto también puedes revisar que visitar en ese destino.

¿Llevas todos los documentos?

Antes de que llegue el día esperado es muy importante revisar si tienes todos los documentos necesarios para ingresarlo al crucero, que no se te olvide llevar sus identificaciones oficiales como INE o Pasaporte o Visa, esta última si la requieres dependiendo el destino al que te dirijas.

Otra cosa que es muy importe, sobre todo para cuestiones de organización es anotar la información del viaje, nos referimos a horarios, paradas, teléfonos de emergencia, número de cuenta, lleva una tarjeta de crédito o débito, así como dinero en efectivo y no olvides tu póliza de seguro de viaje.

La maleta para viajar en crucero

Toma en cuenta que están en el mar, por lo que tendrás que vestirte con ropa de playa y trajes de baño, usa prendas cómodas, una vez revisado el itinerario y las actividades del crucero puede que exista alguna noche formar o temática, así que tú decides si te unes a la fiesta, pero no olvides consultar el límite para los equipajes a bordo del barco. Lleva ropa cómoda y disfruta de las amenidades del barco. Foto: especial.

Botiquín

En el barco los productos como medicinas son más costosos que lo normal, así que es recomendable llevar un botiquín de primer auxilio por lo que pudiera pasar, este debe contener analgésicos, antiinflamatorios, pomadas para golpes o dolores musculares, medicamentos para el mareo y para problemas digestivos.

Dispositivos electrónicos

Si no quieres que la factura de tu celular sea con cifras millonarias, es recomendable apagarlo o adquirir algún plan para viaje si es que vas a otro país, no olvides comprar un cargador universal para la batería de su celular o computadora. No olvides comprar un cargador universal. Foto: especial.

Seguro para cruceros

Por último, pero de lo más importante es contratar un seguro que incluya coberturas específicas que otros seguros de viaje no garantizan, confirma que abarquen: consulta al médico del barco, compra de medicamentos, traslado al hospital del enfermo y del acompañante, estancia en el hospital y hotel para el acompañante, regreso anticipado por enfermedad, fallecimiento de un familiar o problema laboral o familiar grave. Además de gastos de anulación si el viaje se llegara a cancelar por alguna razón, traslado a tu ciudad.

GB