Selena Quintanilla: Así era el crucero temático de la cantante de "Como la flor"

Los fans de Selena quedaron maravillados al saber que podían disfrutar de tres días a bordo de un crucero llamado “Como la flor”, en el que se celebró la vida, el legado y toda la historia musical de la fallecida cantante.

El crucero inspirado en la “reina del tex-mex” partió de Los Ángeles, California con destino a Ensenada Baja California, en esas más de 72 horas la fiesta nunca terminó y los temas de la intérprete de “Bidi Bidi Bom Bom”, sonaron en el último rincón no solo del barco sino de mar abierto.

En el evento flotante participaban diversas bandas musicales que tocaban los éxitos de la famosa, entre ellas destacan Mónica Pacheco, Como La Flor Band: A Tribute to Selena, Almost Selena, Bidi Bidi Band, Mónica Tribute to Selena, Yvonne y Selenamos, solo por mencionar algunas.

Entre los espectáculos que estaban disponibles también se encuentran noches de karaoke, fiestas en alberca, shows de comedia, casinos, clubes de salsa y los homenajes a la artista

Cabe destacar que el “Como la flor Cruise”, se planeó con el objetivo de recordar la partida de la cantante, los verdaderos fanáticos de Selena no temieron al pagar de 950 a 3 mil dólares, costo del viaje.

Selena Quintanilla fue una famosa cantante que falleció hace poco más de 26 años, fue asesinada por la presidenta de su club de fans, Yolanda Saldívar cuando apenas tenía 23 años.

En el momento más importante de su carrera vendía millones de copias de los cinco discos que tenían grabados y estaba por lanzar uno más, pero su voz fue apagada con una bala.

Entre los éxitos que Selena dejo a sus fans se encuentran “La carcacha”, “No me queda más”, “Si una vez”, “El chico del apartamento 512”, “Amor prohibido”, “Techno cumbia” y “Como la flor”, nombre que asignaron a la travesía por el mar. Uno de los invitados se presume fue Chris Pérez, así aparecía en el cartel. Foto: especial

