Carístico, el primer místico de la Arena México

Lo que muchos luchadores han logrado en 20 años, Carístico lo ha hecho en 5. Es el único en su ámbito que ha sido capaz de subirse al ring ocho veces en un mismo día y es el primer místico de la Arena México, pero nada de esto hubiera sido posible si no tuviera en mente que la constancia y preparación son el camino hacia el éxito.

En entrevista para el programa “Fuera del ring” que se transmite en YouTube, donde él es el protagonista del primer episodio, cuenta que cuando los medios de comunicación no creían la cantidad de presentaciones que podía hacer en un día, los invitó a seguirle el paso. Después de rumores sobre tener un doble, aunque tiene un hermano casi idéntico, logró comprobar que es capaz de luchar 6 veces en un día, o más.

Para él, el que persevera alcanza, y aunque una parte difícil puede ser la preparación y entrenamiento, le emocionan las batallas que ha tenido y ha sufrido para llegar a ser lo que es actualmente. La lucha libre es su pasión, algo que corre por sus venas, ya que su padre y abuelo se han dedicado a lo mismo. Asegura que si volviera a nacer, volvería a ser luchador.

“Lo bueno de la lucha libre y de usar máscaras, es la doble personalidad. Con máscara me gusta satisfacer al público, que me aplaudan, ver cómo desde un bebé hasta alguien de la tercera edad disfruta el show. Sin máscara, me gusta ir a la Arena México, escuchar al público y ver a mis compañeros”