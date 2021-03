Pierde tallas con el clean eating: el método aprobado por Lily Collins

El término 'clean eating' o en español 'alimentación limpia' se ha popularizado en los últimos meses ya que es una de las oportunidades para tener un peso ideal a través de la alimentación. Se trata de un patrón de dieta que se enfoca en alimentos frescos e integrales. Este estilo de vida puede resultar fácil y agradable.

Estrellas como Lily Collins, quien es una de las actrices más prometedoras de Hollywood y a sus escasos 32 años mantiene una envidiable figura, ha llevado a cabo esta dieta y le ha funcionado no sólo en cómo luce, pues tiene una vida muy saludable.

Foto: Shutterstock

“Soy una clean eater. Me encanta el pollo, el pescado, las verduras y los cereales como la quinoa, pero no como carne roja. Me mantengo alejada de los alimentos procesados. Me gustan que todo sea como de la granja a la mesa”, explicó la actriz en entrevista con la revista Shape, donde dio cuenta de cómo se mantiene en forma a través de su alimentación.

Ya la OMS nos había recomendado reducir el consumo de carnes rojas y escoger alimentos magnos como los huevos o incluso las espinacas, que son gran fuente de proteína. Las legumbres es otro de los detalles que también generan proteína en nuestro cuerpo.

¿Y cómo empezar con la dieta Clean eating?

A continuación te dejamos sencillos trucos para que puedas introducirte en este tipo de vida alimenticia, sin embargo te recomendamos que visites al nutriólogo, pues es esencial que un experto te indique las porciones más óptimas para tu cuerpo.

Come más verduras y frutas

Las verduras y las frutas son innegablemente saludables. Están cargadas de fibra, vitaminas, minerales y compuestos vegetales que ayudan a combatir la inflamación y protegen las células del daño.

De hecho, muchos estudios importantes relacionan la ingesta alta de frutas y verduras con un riesgo reducido de enfermedades como el cáncer y las enfermedades cardíacas.

Las verduras y frutas frescas son ideales para una alimentación sana, ya que la mayoría se puede consumir crudas inmediatamente después de recogerlas y lavarlas. Elegir productos orgánicos puede ayudarlo a llevar una alimentación limpia un paso más allá al reducir la exposición a pesticidas y potencialmente mejorar su salud.

Limita los alimentos procesados

Los alimentos procesados ​​se oponen directamente al estilo de vida de alimentación limpia o clean eating, ya que han sido modificados de su estado natural.

La mayoría de los productos procesados ​​han perdido parte de su fibra y nutrientes, pero han ganado azúcar, productos químicos u otros ingredientes. Además de que ​se han relacionado con la inflamación y un mayor riesgo de enfermedad cardíaca. Comer limpio implica evitar los alimentos procesados ​​tanto como sea posible.

Leer etiquetas

Aunque la alimentación sana se basa en alimentos enteros y frescos, se pueden incluir ciertos tipos de alimentos envasados, como verduras enlatadas, frutos secos y carne.

Sin embargo, es importante leer las etiquetas para asegurarse de que no contengan conservadores, azúcares añadidos o grasas no saludables.

Por ejemplo, muchas nueces se tuestan en aceite vegetal, lo que puede exponerlas a daños relacionados con el calor. Es mejor comer nueces crudas o tostarlas por tu cuenta a baja temperatura.

Evita comer carbohidratos refinados

Los carbohidratos refinados son alimentos altamente procesados ​​que son fáciles de comer en exceso pero que proporcionan poco valor nutricional.

Diversas investigaciones han relacionado el consumo de carbohidratos refinados con la inflamación, la resistencia a la insulina, el hígado graso y la obesidad. Por el contrario, los cereales integrales, que proporcionan más nutrientes y fibra, pueden reducir la inflamación y promover una mejor salud intestinal.

snd