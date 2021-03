¿De vacaciones? Elige un pueblo mágico de acuerdo con tu personalidad

Paraíso foodie

San Pablo Teposcolula, Oaxaca



El Pueblo Mágico de San Pablo Teposcolula, ubicado al noroeste de la ciudad de Oaxaca, es un lugar lleno de sones y sabores donde el rey es el mole. Sus acentos leñosos con un toque de barro, son un must del estado, ya que aquí puedes probar platillos típicos como el mole negro con guajolote, la cecina, el mole colorado, las tlayudas y el agua de chilacayote.

San Pablo Teposcolula. Foto: Shutterstock

Restaurantes a visitar

Restaurante Donají . Especialidad: mole con guajolote. Dirección: Carretera Pérez Gasga Km 8.5 Col. Barrio Yodonocuito.

. Especialidad: mole con guajolote. Dirección: Carretera Pérez Gasga Km 8.5 Col. Barrio Yodonocuito. Restaurante Nanixhe. Especialidad: tlayudas. Dirección: Benito Juárez No.17 Col. Sección Tercera.

Cafetería Casa Bonita. Especialidad: café de olla y agua de chilacayote. Dirección: Camino Real A San Jose S/N Col. Sección Tercera.

Corazón lleno de alegría

Se encuentra a una hora y 40 minutos del centro de Oaxaca.

El 28 y 29 de junio celebran el “Hermanamiento”, una fiesta llena de danzas regionales dedicadas a enaltecer la cultura oaxaqueña.

En el pueblo Viejo de Teposcolula se encontró a “La Señora de Yucundaa”, una cacica mixteca.

Amantes de la naturaleza

Aquismón, San Luis Potosí

Aquismón es el santo grial para los amantes de los deportes extremos. El Pueblo Mágico de San Luis Potosí es un destino natural donde la vegetación, cascadas de gran tamaño y sótanos, convergen creando un espectáculo natural como ningún otro. Dentro de lo más destacado se encuentra el Sótano de las Golondrinas, la cascada de Tamul, y el río Tampaón, de aguas turquesas donde se practican paddling, abseiling, climbing, hiking, kayaking, mountain biking e incluso wingsuit flying.

Aquismón. Foto: Shutterstock

Listo para la aventura

La comunidad teenek habita en Aquismón y sus alrededores.

El tianguis de los sábados es famoso por sus prendas artesanales.

Se encuentra a una hora de la Ciudad Valles, SLP.

La mayor parte del año se registran lluvias constantes.

Reserva actividades extremas y seguras en http://huastecasecreta.com

Viajar en familia

Amealco de Bonfil, Querétaro, y Jiquilpan, Michoacán

Un viaje familiar combinando belleza natural, tranquilidad y cultura es lo que ofrecen los Pueblos Mágicos de Amealco de Bonfil, en Querétaro y Jiquilpan, en el estado de Michoacán. En el caso de Amealco de Bonfil, hogar de la muñeca otomí Lelé, sus grandes campos llenos de flores regionales dan la posibilidad de hacer camping y disfrutar actividades como senderismo o ciclismo, e incluso dan lecciones en familia para montar a caballo con los locales.

Mientras que en Jiquilpan, mejor conocido como “la ciudad de las jacarandas”, es un destino natural para observar bellos paisajes en sus parques o recorres sus calles empedradas donde encontrarás murales del mexicano José Clemente Orozco. En el jardín central los artistas locales pintan a niños o familias enteras con un toque de caricatura, mientras que los más pequeños se entretienen pintando sus propios lienzos. Jiquilpan y Amealco. Foto: Shutterstock

Para tener en cuenta

Uno de los espectáculos imperdibles es “la danza de los negros” el 2 de febrero en Jiquilpan.

El expresidente de México Lázaro Cárdenas del Río nació en Jiquilpan.

En Amealco de Bonfil hay un museo dedicado a Lelé.

Las mujeres Otomíes de Amealco son expertas en el bordado.

Tours

Querétaro: Agencia de Viajes Amealco Tours (lecciones equitación). Tel: 448 278 0962

Michoacán: https://www.miescape.mx



El retiro exclusivo

Loreto, Baja California Sur

Loreto, uno de los dos Pueblos Mágicos de Baja California Sur, tiene una influencia jesuita y española, que se puede apreciar en su arquitectura y que atrae a turistas extranjeros año con año. El avistamiento de ballenas es la joya de la corona, pero cuando se trata de lujo, Loreto guarda en sus entrañas un destino poco conocido como la Bahía de Loreto, donde resort y hoteles boutique destacan por sus spas, campos de golf y actividades exclusivas en yates. Loreto. Foto: Shutterstock

Hotel: Villa del Palmar Beach Resort & Spa at The Islands of Loreto

Tiempo para el descanso

La moneda es el peso, pero debido a la gran cantidad de turistas extranjeros, se ha adoptado el dólar.

El avistamiento de ballenas y tiburones se da entre los meses de noviembre y febrero.

Los campos de golf han sido calificados por los turistas como ¡perfectos!



El más fotogénico

Mocorito, Sinaloa

Mocorito, en el estado de Sinaloa, es perfecto para todos los influencers o los amantes de la fotografía que buscan nuevos paisajes para presumirlos en sus redes sociales. Y es que Mocorito tiene un aire barroco con esculturas teñidas de colores cálidos que invitan a perderse entre sus calles.

El destino perfecto para una foto de envidia es la zona de girasoles, que se encuentra a la entrada del Pueblo Mágico. Durante los meses de enero, febrero y marzo, los campos se ven teñidos de amarillo. Sus atardeceres color púrpura con toques naranjas y rosas hacen contraste perfecto con el campo amarillo; perfecto para la postal de miles de likes. Mocorito. Foto: Especial

Ten lista la cámara

Cerca del pueblo se encuentra la Zona Arqueológica La Estancia​, otro destino perfecto para los instagram lovers.

La Iglesia de Mocorito es la estructura más importante del pueblo.

En el mes de febrero se celebra el colorido carnaval de Mocorito.

Tour leyendas y casonas: almatours.mx

Por Alby García

