¡Rápido y seguro! Conoce los PROS y CONTRAS de hacer spinning sin Coach

Creerás que subirte a una bicicleta estática no tiene un mayor riesgo, ya que no necesitas tener equilibrio o un manubrio para hacerlo, sin embargo, esta actividad podría ser de alto riesgo si no se realiza correctamente, pensando en que tendrás una mejor condición física o incluso, puedas bajar de peso.

Para una mejor motivación, la idea es asistir en grupo durante las clases de spinning, en el que esta actividad puede ser comparada a otras disciplinas de coreografía, ya que se trata de un ejercicio muy intenso mismo que refuerza el sentimiento de grupo y se desencadena en cada persona.

Tu entrenador o coach, debe preparar las clases con el fin de que buscar objetivos concretos; buscar mejorar el trabajo interválico tu resistencia cardiovascular, coordinación, entre otros factores, mismo que no debe dejar que te lesiones

PROS del Spinning

Motivación de grupo

En menos de lo que piensas, observarás grandes cambios en la tonificación de tus piernas, glúteos y pantorrillas a gran velocidad, ya que este ejercicio te ayudará a quemar calorías y grasas que no necesita tu cuerpo. Por ello, en menos de un mes, notarás este cambio si eres constante, siendo esta una razón motivacional para hacer este ejercicio, sobre todo si es en grupo y el coach te da un poco más de aliento.

Energía genuina y motivación, así se define una clase de una hora de spinning, la cual, seas nuevo o no, el sentido de pertenencia al grupo se vuelve más fuerte, principalmente por la sincronía en la que todos realizan los movimientos al mismo tiempo, al igual que la música que da un beat que no te deja descansar, sumado a que y cada clase te motivará a no dejar el grupo.

Noticias Relacionadas Livia Brito presume en redes rutina para lograr abdomen plano y mini cintura

El Coach es la base, quizá, en menos de dos semanas haciendo spinning a solas, dejarás tu aparato arrumbado en algún lugar de tu hogar, con la posibilidad de no volverte a subir en un largo tiempo.

Esta disciplina te permite dosificar el nivel de esfuerzo personalizado, conforme a la resistencia que aplicarás en la bicicleta, en función de tus capacidades físicas. Además, puedes disminuir o aumentar sin importar el beat que lleva la música, incluso cuando pienses que vas más lento que los demás, el grupo no te dejará parar.

CONTRAS del Spinning

Lesiones

Como en cualquier disciplina que se realiza en grupo, los problemas de postura pueden convertirse en una molestia seria si llega a aparecer una lesión, que no te dejará regresar durante varias semanas.

Si bien es cierto, no puedes interrumpir la clase por una lesión a menos que esta sea muy seria, en la que de verdad requiera que el Coach te asista, situación que no ocurre muy seguido, ya que si te llega a dar un calambre, la instrucción es detener la actividad, levantarse de la bicicleta y estirar el músculo o descansar si adoleces de alguna parte de tu cuerpo.

Por ello, debes fijarte en la postura que realiza el coach, y replicar todos los movimientos que realiza para no caer en una lesión que sea catastrófica, además, en caso de ver que una persona no lo hace correcto, hacerle la observación sobre la postura correcta, y así no tenga alguna lesión que pueda lamentar.

Recuerda que las articulaciones se desgastan con actividades de alto impacto, sobre todo las rodillas, mismas que utilizamos para poder pedalear, por lo que, si no distribuimos bien la fuerza y el peso de nuestro cuerpo, esto puede ser algo perjudicial para la salud.

Con información de medios

DRV