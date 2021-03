Cuida la forma como te sientas, ésto dice de tu personalidad

El cuerpo tiene múltiples maneras de transmitir sentimientos y emociones y muchas de ellas no implican necesariamente el uso del lenguaje hablado; por ejemplo existe la lengua señas, la mímica, la gesticulación, o la transmisión de actitudes a través del cuerpo.

Muchas personas pueden saber qué ocurre en la mente de los otros con solo ver sus ojos, observar los gestos de sus rostros, ver los movimientos de sus manos, o de cualquiera de sus extremidades. Incluso hay una nueva tendencia para descifrar la personalidad de una persona con solo observar la manera en que se sienta.

Este tipo de análisis han sido explorados durante mucho tiempo por expertos, especialistas o aficionados que indagan acerca de las expresiones de las personas durante los discursos o que trabajan estudiando rasgos o características físicas de alguien, buscando un objetivo preciso. A continuación te contamos cómo es que la manera en cómo te sientas dice mucho de tu personalidad.

Tu cuerpo habla sin que te des cuenta

Sentarte con las rodillas juntas y los pies separados indican que eres un apersona creativa pero que cuentas con un alma un poco infantil; tus habilidades te hacen hacer múltiples cosas a la vez, pero te resulta complicado enfocarte en una sola. Generas confianza y eso les agrada a las personas que te rodean y aunque sueles hablar antes de pensar bien en las palabras, no te tomas muy en serio tus problemas, por lo que prefieres no invertir tiempo pensando en esto para no agobiarte.

Las piernas cruzadas indican que cuentas con una gran imaginación, que eres un soñador y que tu mente está llena de ideas frescas todo el tiempo. Las personas con estas características siempre atraen la atención de los demás y pueden llegar a ser consideradas el alma de la fiesta. te gusta conocer siempre cosas nuevas, trabajar, viajar y no soportas la rutina. Por lo que, además se te facilita tomar decisiones con facilidad.

Sentarte con los pies juntos y las rodillas separadas es una señal de que tu personalidad es cautelosa, piensas muy bien tus opciones antes de tomar una decisión, eres muy selectivo en algunas cosas, sin embargo contigo sueles llegar a ser desorganizado. Se te dificulta enfocarte en una sola tarea y en ocasiones durante una conversación te resulta fácil desviarte del tema. La postura de sentarse con los pies juntos revela a una persona a la que no le gusta discutir ni expresar sus emociones abiertamente, sueles reservar los abrazos y los besos para algo íntimo, aunque no tienen problemas en expresar sus emociones.

Las personas pueden llegar a veces a ser pedantes y aquellas que no se apoyan en sus pies por completo suelen tener problemas de comunicación. Mientras que, por último, el sentarse con las piernas juntas, e inclinadas a un lado denotan a una persona que no tiene prisa y decide todo a su tiempo, es persistente y no se rinde hasta que alcanza sus objetivos, también suelen ser muy sensibles.

mypr